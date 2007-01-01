Декабрьские мальчики
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Декабрьские мальчики

Декабрьские мальчики (фильм, 2007) смотреть онлайн

2007, December Boys
Драмы, Мелодрамы100 мин18+

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Сюжет

Декабрьские мальчики — компания четырeх юных сирот, рождeнных в декабре. С каждым годом их надежды быть усыновлeными тают на глазах. Но однажды во время отпуска у четырeх друзей появляется надежда найти приeмных родителей, но только для одного из них. Мальчики подружились с молодой парой, неспособной иметь детей и готовой принять ребeнка. Конкурируя между собой, сироты проверяют свою дружбу и встречают первую любовь.

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Информация

Страна
США, Австралия, Германия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.5 IMDb