Декабрьские мальчики (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

Декабрьские мальчики — компания четырeх юных сирот, рождeнных в декабре. С каждым годом их надежды быть усыновлeными тают на глазах. Но однажды во время отпуска у четырeх друзей появляется надежда найти приeмных родителей, но только для одного из них. Мальчики подружились с молодой парой, неспо�собной иметь детей и готовой принять ребeнка. Конкурируя между собой, сироты проверяют свою дружбу и встречают первую любовь.



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