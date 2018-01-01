Wink
Детям
Дедушка нелегкого поведения
Актёры и съёмочная группа фильма «Дедушка нелегкого поведения»

Актёры и съёмочная группа фильма «Дедушка нелегкого поведения»

Режиссёры

Тим Хилл

Tim Hill
Режиссёр

Актёры

Роберт Де Ниро

Robert De Niro
АктёрEd
Оакс Фигли

Oakes Fegley
АктёрPeter
Кристофер Уокен

Christopher Walken
АктёрJerry
Ума Турман

Uma Thurman
АктрисаSally
Джейн Сеймур

Jane Seymour
АктрисаDiane
Роб Риггл

Rob Riggle
АктёрArthur
Чич Марин

Cheech Marin
АктёрDanny
Лора Марано

Laura Marano
АктрисаMia
Хулиосезар Чавез

Juliocesar Chavez
АктёрBilly
Айзек Крагтен

Isaac Kragten
АктёрSteve

Сценаристы

Том Дж. Эстл

Tom J. Astle
Сценарист
Мэтт Эмбер

Matt Ember
Сценарист

Продюсеры

Ричард Барнер

Richard Barner
Продюсер

Актёры дубляжа

Владимир Левашёв

Актёр дубляжа
Степан Студилов

Актёр дубляжа
Валерий Сторожик

Актёр дубляжа
Ольга Плетнёва

Актриса дубляжа
Елена Харитонова

Актриса дубляжа

Художники

Кристофер Харгадон

Christopher Hargadon
Художник
Джим Лэмби

Jim Lambie
Художник

Операторы

Грег Гардинер

Greg Gardiner
Оператор

Композиторы

Кристофер Леннерц

Christopher Lennertz
Композитор
Аарон Зигман

Aaron Zigman
Композитор