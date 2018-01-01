Дед, привет! (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

У сурового финского старика по прозвищу Ворчун умерла жена, с которой он прожил 60 лет. Смысла жить дальше вдовец не видит, а потому не удивительно, что в свободное время он теперь мастерит себе гроб. Но этот проект придeтся отложить вместе с инструментами, когда в его жизни появится 17-летняя вну�чка, решившая вырваться из-под гнета родителей.



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