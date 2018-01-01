Дед, привет!
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Дед, привет!

Дед, привет! (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.82018, Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja
Драмы, Комедии111 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

У сурового финского старика по прозвищу Ворчун умерла жена, с которой он прожил 60 лет. Смысла жить дальше вдовец не видит, а потому не удивительно, что в свободное время он теперь мастерит себе гроб. Но этот проект придeтся отложить вместе с инструментами, когда в его жизни появится 17-летняя внучка, решившая вырваться из-под гнета родителей.

Дед, привет! смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Финляндия
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дед, привет!»

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