Дед, привет! (фильм, 2018) смотреть онлайн
8.82018, Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja
Драмы, Комедии111 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
У сурового финского старика по прозвищу Ворчун умерла жена, с которой он прожил 60 лет. Смысла жить дальше вдовец не видит, а потому не удивительно, что в свободное время он теперь мастерит себе гроб. Но этот проект придeтся отложить вместе с инструментами, когда в его жизни появится 17-летняя вну�чка, решившая вырваться из-под гнета родителей.
Дед, привет! смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ТЛРежиссёр
Тийна
Люми
- ХКАктёр
Хейкки
Киннунен
- СТАктриса
Сату
Туули Карху
- ЭКАктриса
Элина
Книхтиля
- ЯВАктёр
Яни
Воланен
- ИФАктёр
Иикка
Форсс
- МПАктриса
Мари
Перанкоски
- СПАктёр
Сулеви
Пелтола
- ЯРАктёр
Янне
Реинкаинен
- ЛКАктриса
Лотта
Каихуа
- ПФАктриса
Петра
Фрэй
- ЮЛСценарист
Юха
Летола
- ТЛСценарист
Тийна
Люми
- ТКСценарист
Томас
Кирё
- ЮХПродюсер
Юкка
Хелле
- МСПродюсер
Маркус
Селин
- ХВПродюсер
Ханна
Виролайнен
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хотченков
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- ЯСАктриса дубляжа
Яна
Смирнова
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- ГШАктёр дубляжа
Григорий
Шевчук
- АВХудожница
Анна
Вильппунен
- ЙЛМонтажёр
Йоона
Лоухивуори
- ГБОператор
Генри
Бломберг