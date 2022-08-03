Даша-следопыт. Рождество (фильм, 2000) смотреть онлайн

Герои обучающего мультсериала - это семилетняя американская девочка Даша и ее друзья. "Даша-следопыт" подразумевает активное участие маленьких зрителей в каждом приключении героев и строится по типу обучающей компьютерной игры. В каждой серии Даша приглашает зрителей отправиться с ней в поход с конкретной целью.

