Фильмы
Даша-следопыт. Как друзья поезд догоняли
Актёры и съёмочная группа фильма «Даша-следопыт. Как друзья поезд догоняли»

Режиссёры

Аллан Якобсен

Allan Jacobsen
Режиссёр

Актёры

Кэтлин Херлс

Kathleen Herles
АктрисаDora
Лейша Медина

Leisha Medina
АктрисаDora (Spanish dubbing)
Марк Уэйнер

Marc Weiner
АктёрSwiper
Харрисон Чад

Harrison Chad
АктёрBoots
Саша Торо

Sasha Toro
АктрисаBackpack
Адам Браун

Adam Brown
АктёрBenny
Риган Мизрахи

Regan Mizrahi
АктёрBoots
Александрия Суарез

Alexandria Suarez
АктрисаBackpack
Эшли Флеминг

Ashley Fleming
АктрисаIsa
Джейк Барбеидж

Jake Burbage
АктёрBenny
Хосе Селая

Jose Zelaya
Актёр
Лесли Валдес

Leslie Valdes
Актёр

Сценаристы

Крис Гиффорд

Chris Gifford
Сценарист
Джордже Агирр

Jorge Aguirre
Сценарист
Лесли Валдес

Leslie Valdes
Сценарист

Продюсеры

Крис Гиффорд

Chris Gifford
Продюсер
Эрик Уэйнер

Eric Weiner
Продюсер

Актёры дубляжа

Татьяна Весёлкина

Актриса дубляжа
Ольга Голованова

Актриса дубляжа
Ирина Гришина

Актриса дубляжа
Лариса Брохман

Актриса дубляжа
Ольга Зубкова

Актриса дубляжа

Художники

Нэш Данниган

Nash Dunnigan
Художник

Монтажёры

Робби Робертс

Robby Roberts
Монтажёр

Композиторы

Билли Штраус

Billy Straus
Композитор
Джед Бекер

Jed Becker
Композитор