Даша-следопыт. Как друзья поезд догоняли (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Dora the Explorer
Мультфильм, Приключения23 мин18+
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О фильме
Герои обучающего мультсериала - это семилетняя американская девочка Даша и ее друзья. Он подразумевает активное участие маленьких зрителей в каждом приключении героев и строится по типу обучающей компьютерной игры. В каждой серии Даша приглашает зрителей отправиться с ней в поход с конкретной целью.
СтранаЮжная Корея, США, Германия
ЖанрКомедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время23 мин / 00:23
Рейтинг
3.8 КиноПоиск
4.4 IMDb
- АЯРежиссёр
Аллан
Якобсен
- КХАктриса
Кэтлин
Херлс
- ЛМАктриса
Лейша
Медина
- МУАктёр
Марк
Уэйнер
- ХЧАктёр
Харрисон
Чад
- СТАктриса
Саша
Торо
- АБАктёр
Адам
Браун
- РМАктёр
Риган
Мизрахи
- АСАктриса
Александрия
Суарез
- ЭФАктриса
Эшли
Флеминг
- ДБАктёр
Джейк
Барбеидж
- ХСАктёр
Хосе
Селая
- ЛВАктёр
Лесли
Валдес
- КГСценарист
Крис
Гиффорд
- ДАСценарист
Джордже
Агирр
- ЛВСценарист
Лесли
Валдес
- КГПродюсер
Крис
Гиффорд
- ЭУПродюсер
Эрик
Уэйнер
- ТВАктриса дубляжа
Татьяна
Весёлкина
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- ИГАктриса дубляжа
Ирина
Гришина
- ЛБАктриса дубляжа
Лариса
Брохман
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- НДХудожник
Нэш
Данниган
- РРМонтажёр
Робби
Робертс
- БШКомпозитор
Билли
Штраус
- ДБКомпозитор
Джед
Бекер