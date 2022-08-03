Дамы в черном (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Ladies in Black
Драма, Мелодрама104 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Австралия, 1959 год. Юная Лиза переживает последнее лето детства: выпускные экзамены позади, но еще неизвестно, примут ли еe в университет Сиднея. Чтобы унять волнение, девушка устраивается на подработку в крупный универмаг, где перед ней открывается целая галерея интересных женских судеб.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ББРежиссёр
Брюс
Бересфорд
- Актриса
Джулия
Ормонд
- Актриса
Энгаури
Райс
- Актриса
Рэйчел
Тейлор
- ЭМАктриса
Элисон
МакГирр
- РКАктёр
Райан
Корр
- Актёр
Венсан
Перес
- СПАктриса
Сьюзи
Портер
- ШДАктёр
Шейн
Джейкобсон
- НХАктриса
Нони
Хейзлхерст
- НХАктёр
Николас
Хэммонд
- СМСценарист
Сью
Милликен
- ББСценарист
Брюс
Бересфорд
- СМПродюсер
Сью
Милликен
- АЦПродюсер
Аллана
Цицерман
- БЧПродюсер
Бруно
Чарльзуорт
- СНХудожница
Софи
Нэш
- ВКХудожница
Венди
Корк
- КШХудожница
Кэти
Шэррок
- МУМонтажёр
Марк
Уорнер
- ПДОператор
Питер
Джеймс