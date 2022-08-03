Дамы в черном (фильм, 2018) смотреть онлайн

Австралия, 1959 год. Юная Лиза переживает последнее лето детства: выпускные экзамены позади, но еще неизвестно, примут ли еe в университет Сиднея. Чтобы унять волнение, девушка устраивается на подработку в крупный универмаг, где перед ней открывается целая галерея интересных женских судеб.

