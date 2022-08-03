Дамы в черном
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Дамы в черном

Дамы в черном (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Ladies in Black
Драма, Мелодрама104 мин18+

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О фильме

Австралия, 1959 год. Юная Лиза переживает последнее лето детства: выпускные экзамены позади, но еще неизвестно, примут ли еe в университет Сиднея. Чтобы унять волнение, девушка устраивается на подработку в крупный универмаг, где перед ней открывается целая галерея интересных женских судеб.

Страна
Австралия
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD, SD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дамы в черном»