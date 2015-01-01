Дальняя дорога (фильм, 2015) смотреть онлайн
9.42015, The Longest Ride
Драмы, Мелодрамы123 мин18+
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Сюжет
В то время как София и Люк пытаются сделать нелегкий выбор между чувствами и мечтами, жизнь сталкивает их со стариком Айрой. Воспоминания нового друга о его полувековых отношениях с женой вдохновляют ребят на главные решения в их жизни. Два поколения, две истории, вечная любовь.
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Информация
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ДТРежиссёр
Джордж
Тиллман мл.
- СИАктёр
Скотт
Иствуд
- БРАктриса
Бритт
Робертсон
- Актёр
Алан
Алда
- Актёр
Джек
Хьюстон
- УЧАктриса
Уна
Чаплин
- МБАктриса
Мелисса
Бенойст
- ЛДАктриса
Лолита
Давидович
- ЭОАктриса
Элеа
Оберон
- КФАктриса
Кейт
Форбс
- ТРАктёр
Тьяго
Риани
- КБСценарист
Крэйг
Болотин
- НССценарист
Николас
Спаркс
- Продюсер
Марти
Бауэн
- Продюсер
Вик
Годфри
- НСПродюсер
Николас
Спаркс
- ВСАктёр дубляжа
Валерий
Смекалов
- ИОАктриса дубляжа
Ирина
Обрезкова
- ВНАктёр дубляжа
Валерий
Никитенко
- АКАктёр дубляжа
Александр
Койгеров
- НТАктриса дубляжа
Наталия
Тарыничева
- МКХудожница
Мэри
Клер Хэннан
- ДБМонтажёр
Джейсон
Бэллэнтайн
- ДТОператор
Дэвид
Тэттерсолл
- МАКомпозитор
Марк
Айшем