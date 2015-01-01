Дальняя дорога
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Дальняя дорога

Дальняя дорога (фильм, 2015) смотреть онлайн

9.42015, The Longest Ride
Драмы, Мелодрамы123 мин18+

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Сюжет

В то время как София и Люк пытаются сделать нелегкий выбор между чувствами и мечтами, жизнь сталкивает их со стариком Айрой. Воспоминания нового друга о его полувековых отношениях с женой вдохновляют ребят на главные решения в их жизни. Два поколения, две истории, вечная любовь.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дальняя дорога»

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