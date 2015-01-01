Дальняя дорога (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

В то время как София и Люк пытаются сделать нелегкий выбор между чувствами и мечтами, жизнь сталкивает их со стариком Айрой. Воспоминания нового друга о его полувековых отношениях с женой вдохновляют ребят на главные решения в их жизни. Два поколения, две истории, вечная любовь.



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