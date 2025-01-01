Чёрный чемодан – двойная игра (фильм, 2025) смотреть онлайн

Что страшнее — враг, которого знаешь, или друг, которого не понимаешь? Фильм «Черный чемодан — двойная игра» — шпионский триллер Стивена Содерберга с Кейт Бланшетт и Майклом Фассбендером, приглашающий в мир, где тени подозрений длиннее, чем улицы Лондона.



Агент Джордж Вудхаус привык читать чужие секреты, но теперь столкнулся с загадкой, где ставка — его собственная жизнь. Его брак с Кэтрин всегда был союзом двух профессионалов, но теперь даже ее взгляд кажется ему ложью. Когда секретный проект Severus оказывается под угрозой, Джордж получает приказ найти крота среди ближайшего окружения. Пять имен, пять версий правды, и каждая может оказаться фатальным обманом. Методы расследования Вудхауса становятся все более жесткими, стирая границы между службой и личной жизнью. Кэтрин, пытаясь сохранить профессиональное хладнокровие, сама попадает под подозрение. Игра в кошки-мышки превращается в опасный танец, где партнеры постоянно меняются ролями.



«Черный чемодан — двойная игра» 2025 года показывает, как легко потерять себя в лабиринте чужих интриг. В мире шпионов даже любовь может быть частью операции.

