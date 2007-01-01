Чужие против Хищника: Реквием HD
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Чужие против Хищника: Реквием HD

Чужие против Хищника: Реквием HD (фильм, 2007) смотреть онлайн

2007, AVPR: Aliens vs Predator - Requiem
Ужасы, Фантастика89 мин18+

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Сюжет

Кровожадный гибрид Хищника и Чужого - «Предалиен» атакует корабль, на борту которого находится много Хищников. Космическое судно терпит крушение в лесах, окружающих маленький техасский городок. И пока на сигнал о помощи, спешит подкрепление, Чужие успевают инфицировать половину населения города.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Фантастика, Ужасы, Боевики, Триллеры

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Чужие против Хищника: Реквием HD»

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