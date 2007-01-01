Чужие против Хищника: Реквием HD (фильм, 2007) смотреть онлайн
2007, AVPR: Aliens vs Predator - Requiem
Ужасы, Фантастика89 мин18+
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Сюжет
Кровожадный гибрид Хищника и Чужого - «Предалиен» атакует корабль, на борту которого находится много Хищников. Космическое судно терпит крушение в лесах, окружающих маленький техасский городок. И пока на сигнал о помощи, спешит подкрепление, Чужие успевают инфицировать половину населения г�орода.
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыФантастика, Ужасы, Боевики, Триллеры
Рейтинг
5.1 КиноПоиск
4.6 IMDb
- КШРежиссёр
Колин
Штраус
- ГШРежиссёр
Грег
Штраус
- СПАктёр
Стивен
Паскуале
- РЭАктриса
Рейко
Эйлсворт
- ДОАктёр
Джон
Ортис
- ДЛАктёр
Джонни
Льюис
- ЭГАктриса
Эриель
Гейд
- КХАктриса
Кристен
Хагер
- СТАктёр
Сэм
Трэммелл
- РДАктёр
Роберт
Джой
- ДПАктёр
Дэвид
Петкау
- ТВАктёр
Том
Вудрафф мл.
- ДХАктриса
Джина
Холден
- ШССценарист
Шейн
Салерно
- ДОСценарист
Дэн
О’Бэннон
- РШСценарист
Рональд
Шусетт
- ДТСценарист
Джим
Томас
- Продюсер
Джон
Дэвис
- ДГПродюсер
Дэвид
Гайлер
- УХПродюсер
Уолтер
Хилл
- Продюсер
Робби
Бреннер
- АКАктёр дубляжа
Андрей
Кузнецов
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Кузнецова
- АВАктёр дубляжа
Артемий
Веселов
- РБАктёр дубляжа
Роман
Бурлаков
- ЭИАктриса дубляжа
Эльвира
Ишмуратова
- ХДХудожница
Хелен
Джарвис
- ЭСХудожник
Энгус
Стрэтай
- ШВХудожник
Шэйн
Виё
- ДЦМонтажёр
Дэн
Циммерман
- ДПОператор
Дэниэл
Перл
- БТКомпозитор
Брайан
Тайлер