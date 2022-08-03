Чужая страна
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Чужая страна

Чужая страна (фильм, 2015) смотреть онлайн

6.62015, Strangerland
Триллер, Драма107 мин18+

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О фильме

В городке где-то посреди австралийской пустыни двое детей-подростков выходят ночью из дома и пропадают без следа. Кэтрин и Мэтью Паркеры бросают все силы, чтобы найти своих детей. Однако чтобы докопаться до правды, родителям придется столкнуться с тем, от чего они так далеко убежали — с прошлым.

Страна
Ирландия, Австралия
Жанр
Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Чужая страна»