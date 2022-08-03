В городке где-то посреди австралийской пустыни двое детей-подростков выходят ночью из дома и пропадают без следа. Кэтрин и Мэтью Паркеры бросают все силы, чтобы найти своих детей. Однако чтобы докопаться до правды, родителям придется столкнуться с тем, от чего они так далеко убежали — с прошлым.

