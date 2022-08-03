Чужая страна (фильм, 2015) смотреть онлайн
6.62015, Strangerland
Триллер, Драма107 мин18+
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О фильме
В городке где-то посреди австралийской пустыни двое детей-подростков выходят ночью из дома и пропадают без следа. Кэтрин и Мэтью Паркеры бросают все силы, чтобы найти своих детей. Однако чтобы докопаться до правды, родителям придется столкнуться с тем, от чего они так далеко убежали — с прошлым.
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
5.2 IMDb
- КФРежиссёр
Ким
Фаррант
- Актриса
Николь
Кидман
- Актёр
Джозеф
Файнс
- Актёр
Хьюго
Уивинг
- ЛФАктриса
Лиза
Флэнеган
- МУАктёр
Мейн
Уайат
- МБАктриса
Мэддисон
Браун
- НХАктёр
Николас
Хэмилтон
- ДРАктёр
Джим
Расселл
- ШКАктёр
Шон
Кинэн
- МКСценарист
Майкл
Киниронс
- ФССценарист
Фиона
Серес
- МКПродюсер
Макдара
Келлехер
- НВПродюсер
Наоми
Венк
- ЭСХудожница
Эмили
Сересин
- ГВХудожник
Глен
В. Джонсон
- ВЖМонтажёр
Вероника
Жене
- ПДОператор
П.Дж.
Диллон
- КЧКомпозитор
Кифес
Чанция