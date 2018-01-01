Чужая ненависть (фильм, 2018) смотреть онлайн
7.22018, Чужая ненависть
Драмы, Криминал127 мин12+
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Сюжет
Старшеклассница Старр вынуждена балансировать между двух миров — родным черным гетто и престижной школой, где в основном учатся белые. Однажды по дороге домой она становится свидетельницей убийства друга детства, застреленного белым полицейским. Девушка начинает борьбу за справедливость.
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Информация
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.5 IMDb
- ДТРежиссёр
Джордж
Тиллман мл.
- Актриса
Амандла
Стенберг
- Актриса
Реджина
Холл
- РХАктёр
Расселл
Хорнсби
- Актёр
Энтони
Маки
- ИРАктриса
Исса
Рэй
- Актёр
Коммон
- ЭСАктёр
Элджи
Смит
- СКАктриса
Сабрина
Карпентер
- КДАктёр
Кей
Джей Апа
- ДФАктриса
Доминик
Фишбэк
- ОУСценарист
Одри
Уэллс
- ЭТСценарист
Энджи
Томас
- Продюсер
Марти
Бауэн
- Продюсер
Вик
Годфри
- РТПродюсер
Роберт
Тейтел
- ДТПродюсер
Джордж
Тиллман мл.
- ФЛХудожник
Фрэнк
Л. Флеминг
- ФГХудожник
Фрэнк
Гэллин
- КХМонтажёр
Крэйг
Хэйес
- ММОператор
Михай
Малаймер мл.
- ДОКомпозитор
Дастин
О’Хэллоран