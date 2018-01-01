Чужая ненависть (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Старшеклассница Старр вынуждена балансировать между двух миров — родным черным гетто и престижной школой, где в основном учатся белые. Однажды по дороге домой она становится свидетельницей убийства друга детства, застреленного белым полицейским. Девушка начинает борьбу за справедливость.



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