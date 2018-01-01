Чужая ненависть
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Чужая ненависть

Чужая ненависть (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.22018, Чужая ненависть
Драмы, Криминал127 мин12+

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Сюжет

Старшеклассница Старр вынуждена балансировать между двух миров — родным черным гетто и престижной школой, где в основном учатся белые. Однажды по дороге домой она становится свидетельницей убийства друга детства, застреленного белым полицейским. Девушка начинает борьбу за справедливость.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Криминал, Драмы

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Чужая ненависть»

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