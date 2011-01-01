Чужая мать (фильм, 2011) смотреть онлайн
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Сюжет
Малика ранее была обыкновенной русской девушкой Марией. Однажды она приезжает в Москву, чтобы найти свою дочь, которая пропала без вести несколько недель назад. Не без труда отыскав девушку, Мария понимает, что дочь заперта в какой-то котельной и пребывает в спутанном сознании, чтобы стать террористкой. Самым сложным оказывается переубедить заблудшего ребенка не совершать тяжких грехов.
Мировая премьера кинокартины режиссера и автора сценария Дениса Родимина «Чужая мать» состоялась 16 ноября 2012 года. В работе над отечественной драмой принимали участие Евгения Добровольская, Елена Сердюкова, Никита Емшанов, Артур Бесчастный и Гасан Курбанмагомедов.
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Информация
Рейтинг
- ДРРежиссёр
Денис
Родимин
- Актриса
Евгения
Добровольская
- ЕСАктриса
Елена
Сердюкова
- Актёр
Никита
Емшанов
- ГКАктёр
Гасан
Курбанмагомедов
- АБАктёр
Артур
Бесчастный
- АКАктриса
Ангелина
Коршунова
- ДААктёр
Дэвид
Аласания
- СМАктриса
Светлана
Мамрешева
- ЛИАктриса
Лиана
Исакова
- МСАктёр
Михаил
Сосновский
- ДРСценарист
Денис
Родимин
- Продюсер
Сабина
Еремеева
- ПМХудожница
Полина
Микитенко
- СИМонтажёр
Сергей
Иванов
- ОШОператор
Олег
Шуваев