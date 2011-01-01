Чужая мать
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Чужая мать

Чужая мать (фильм, 2011) смотреть онлайн

7.52011, Чужая мать
Драмы78 мин18+

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Сюжет

Малика ранее была обыкновенной русской девушкой Марией. Однажды она приезжает в Москву, чтобы найти свою дочь, которая пропала без вести несколько недель назад. Не без труда отыскав девушку, Мария понимает, что дочь заперта в какой-то котельной и пребывает в спутанном сознании, чтобы стать террористкой. Самым сложным оказывается переубедить заблудшего ребенка не совершать тяжких грехов.

Мировая премьера кинокартины режиссера и автора сценария Дениса Родимина «Чужая мать» состоялась 16 ноября 2012 года. В работе над отечественной драмой принимали участие Евгения Добровольская, Елена Сердюкова, Никита Емшанов, Артур Бесчастный и Гасан Курбанмагомедов.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Чужая мать»

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