Чужая мать (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Малика ранее была обыкновенной русской девушкой Марией. Однажды она приезжает в Москву, чтобы найти свою дочь, которая пропала без вести несколько недель назад. Не без труда отыскав девушку, Мария понимает, что дочь заперта в какой-то котельной и пребывает в спутанном сознании, чтобы стать террористкой. Самым сложным оказывается переубедить заблудшего ребенка не совершать тяжких грехов.



Мировая премьера кинокартины режиссера и автора сценария Дениса Родимина «Чужая мать» состоялась 16 ноября 2012 года. В работе над отечественной драмой принимали участие Евгения Добровольская, Елена Сердюкова, Никита Емшанов, Артур Бесчастный и Гасан Курбанмагомедов.



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