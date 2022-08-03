Чумовые боты
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Чумовые боты

Чумовые боты (фильм, 2005) смотреть онлайн

9.02005, Kinky Boots
Драма, Музыка102 мин18+

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О фильме

Чарли Прайс всегда был записным неудачником — неудивительно, что именно ему суждено было довести до ручки существовавший десятилетиями семейный бизнес — обувную фабрику. Крах предприятия, не выдерживающего конкуренции с современными заводами, неминуем.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Комедия, Драма, Музыка
Качество
SD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.1 IMDb