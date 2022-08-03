Чумовые боты (фильм, 2005) смотреть онлайн
9.02005, Kinky Boots
Драма, Музыка102 мин18+
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О фильме
Чарли Прайс всегда был записным неудачником — неудивительно, что именно ему суждено было довести до ручки существовавший десятилетиями семейный бизнес — обувную фабрику. Крах предприятия, не выдерживающего конкуренции с современными заводами, неминуем.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрКомедия, Драма, Музыка
КачествоSD
Время102 мин / 01:42
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Джулиан
Джаррольд
- Актёр
Джоэл
Эдгертон
- Актёр
Чиветель
Эджиофор
- СПАктриса
Сара-Джейн
Поттс
- ДРАктриса
Джемайма
Рупер
- Актёр
Ник
Фрост
- ЛБАктриса
Линда
Бэссет
- Актёр
Роберт
Пью
- ЮХАктёр
Юэн
Хупер
- СМАктёр
Стивен
Маркус
- МЧАктриса
Мона
Чин
- ДДСценарист
Джофф
Дин
- ТФСценарист
Тим
Фёрт
- СМПродюсер
Сюзанн
Маки
- НБПродюсер
Ник
Бартон
- СШХудожница
Сэмми
Шелдон
- ТДХудожница
Тина
Джонс
- ЭБОператор
Эйгил
Брилд