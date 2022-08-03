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Чудеса в Решетове

Чудеса в Решетове (фильм, 2004) смотреть онлайн

2004, Чудеса в Решетове
Фэнтези, Комедия97 мин16+

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О фильме

Современная Россия. Провинциальный городок Решетов посетило Чудо: колодцы наполнились живой водой, к больным стало возвращаться здоровье, бедные начали несказанно богатеть. Сонный городок закружило в вихре чудес…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Фэнтези
Качество
SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Чудеса в Решетове»