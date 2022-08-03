Что случилось прошлой ночью (фильм, 1986) смотреть онлайн
1986, About Last Night...
Драма, Комедия108 мин18+
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О фильме
Дэнни наслаждается молодостью, привольной жизнью и случайными связями. Он не верит в настоящее чувство и ни с кем не остается дольше одной ночи. Встреча с Дебби была похожа на тысячи других — с одним исключением: на следующий день Дэнни захотел увидеть девушку снова...
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Эдвард
Цвик
- РЛАктёр
Роб
Лоу
- Актриса
Деми
Мур
- ДБАктёр
Джеймс
Белуши
- Актриса
Элизабет
Перкинс
- ДДАктёр
Джордж
ДиЧенцо
- МОАктёр
Майкл
Олдредж
- РТАктёр
Робин
Томас
- ДГАктриса
Донна
Гиббонс
- Актриса
Меган
Маллалли
- ПДАктриса
Патриция
Дафф
- ТКСценарист
Тим
Казурински
- ДДСценарист
Денис
ДеКлю
- ДМСценарист
Дэвид
Мэмет
- ДБПродюсер
Джейсон
Бретт
- СОПродюсер
Стюарт
Окен
- АСПродюсер
Арнольд
Стифел
- ВБАктёр дубляжа
Вячеслав
Баранов
- ИСАктриса дубляжа
Ирина
Савина
- Актёр дубляжа
Андрей
Ташков
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- МЛАктёр дубляжа
Михаил
Лебедев
- ДЛХудожница
Дебора
Линн Скотт
- ГКМонтажёр
Гарри
Керамидас
- МГКомпозитор
Майлз
Гудман