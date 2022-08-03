Дэнни наслаждается молодостью, привольной жизнью и случайными связями. Он не верит в настоящее чувство и ни с кем не остается дольше одной ночи. Встреча с Дебби была похожа на тысячи других — с одним исключением: на следующий день Дэнни захотел увидеть девушку снова...

