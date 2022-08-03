Чистокровные
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Чистокровные

Чистокровные (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Thoroughbreds
Драма, Комедия88 мин18+

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О фильме

Старшеклассницы, которые были лучшими подругами в раннем детстве, возобновляют отношения. У Аманды расстройство личности, из-за которого она не проявляет никаких эмоций, а у Лили – отчим Марк, от которого она мечтает избавиться. Девушки нанимают обнищавшего драгдилера, чтобы убить Марка.

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Драма
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Чистокровные»