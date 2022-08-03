Чистокровные (фильм, 2017) смотреть онлайн

Старшеклассницы, которые были лучшими подругами в раннем детстве, возобновляют отношения. У Аманды расстройство личности, из-за которого она не проявляет никаких эмоций, а у Лили – отчим Марк, от которого она мечтает избавиться. Девушки нанимают обнищавшего драгдилера, чтобы убить Марка.

