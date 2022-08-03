Чистокровные (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Thoroughbreds
Драма, Комедия88 мин18+
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О фильме
Старшеклассницы, которые были лучшими подругами в раннем детстве, возобновляют отношения. У Аманды расстройство личности, из-за которого она не проявляет никаких эмоций, а у Лили – отчим Марк, от которого она мечтает избавиться. Девушки нанимают обнищавшего драгдилера, чтобы убить Марка.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.6 IMDb
- КФРежиссёр
Кори
Финли
- Актриса
Оливия
Кук
- Актриса
Аня
Тейлор-Джой
- Актёр
Антон
Ельчин
- Актёр
Пол
Спаркс
- ФСАктриса
Фрэнси
Свифт
- КВАктриса
Кайли
Вернофф
- СОАктриса
Светлана
Орлова
- АФАктриса
Алисса
Фишенден
- ДДАктёр
Джексон
Дэймон
- ДХАктёр
Джеймс
Хаддад
- КФСценарист
Кори
Финли
- Продюсер
Нат
Факсон
- ДРПродюсер
Джим
Рэш
- АСПродюсер
Алекс
Сакс
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- АСАктриса дубляжа
Алёна
Созинова
- АЗАктёр дубляжа
Александр
Зачиняев
- АБХудожница
Алекс
Бовэйард
- КФХудожница
Кира
Фридман Курчио