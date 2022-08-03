Четыре свадьбы и одни похороны
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Четыре свадьбы и одни похороны

Четыре свадьбы и одни похороны (фильм, 1994) смотреть онлайн

8.71994, Four Weddings and a Funeral
Мелодрама, Драма112 мин18+

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О фильме

32-летний британец-интеллектуал Чарльз каждый раз очень напрягается, когда на горизонте вырисовывается перспектива женитьбы. Однажды на очередной свадебной церемонии он знакомится с очаровательной американкой Кэрри, и тут его оборонительная стратегия дает роковую трещину.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
112 мин / 01:52

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Четыре свадьбы и одни похороны»