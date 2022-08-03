32-летний британец-интеллектуал Чарльз каждый раз очень напрягается, когда на горизонте вырисовывается перспектива женитьбы. Однажды на очередной свадебной церемонии он знакомится с очаровательной американкой Кэрри, и тут его оборонительная стратегия дает роковую трещину.

