Четыре свадьбы и одни похороны (фильм, 1994) смотреть онлайн
8.71994, Four Weddings and a Funeral
Мелодрама, Драма112 мин18+
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О фильме
32-летний британец-интеллектуал Чарльз каждый раз очень напрягается, когда на горизонте вырисовывается перспектива женитьбы. Однажды на очередной свадебной церемонии он знакомится с очаровательной американкой Кэрри, и тут его оборонительная стратегия дает роковую трещину.
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия, Драма, Мелодрама
КачествоSD
Время112 мин / 01:52
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Майк
Ньюэлл
- Актриса
Энди
Макдауэлл
- Актёр
Хью
Грант
- Актёр
Джеймс
Флит
- Актёр
Саймон
Кэллоу
- Актёр
Джон
Ханна
- Актриса
Кристин
Скотт Томас
- ДБАктёр
Дэвид
Бауэр
- ШКАктриса
Шарлотта
Коулман
- ТУАктёр
Тимоти
Уокер
- СКАктриса
Сара
Кроу
- Сценарист
Ричард
Кёртис
- Продюсер
Дункан
Кенуорси
- Продюсер
Тим
Беван
- Продюсер
Ричард
Кёртис
- ЭФПродюсер
Эрик
Феллнер
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ВРАктёр дубляжа
Виктор
Рождественский
- Актёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Полонский
- ЛХХудожница
Линди
Хемминг
- АПХудожница
Анна
Пиннок
- ДГМонтажёр
Джон
Грегори
- МКОператор
Майкл
Коултер
- РРКомпозитор
Ричард
Родни Беннетт