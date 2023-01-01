Черный пес (фильм, 1998) смотреть онлайн

Сюжет

Дальнобойщик выходит из тюрьмы и соглашается на рисковую сделку. Легенда «Грязных танцев» Патрик Суэйзи в триллере от режиссера культовых сериалов «Сверхъестественное», «Остаться в живых» и «Секретные материалы».



Дальнобойщик Джек Круз два года провел за решеткой за то, что случайно сбил человека. Бывший заключенный возвращается домой к жене и ребенку, однако все еще находится под надзором у полиции. Вскоре новый работодатель предлагает Джеку перевезти некий груз из Атланты в Нью-Джерси за крупное вознаграждение. После длительных раздумий и размышлений о долгах по кредитам Круз соглашается на сделку, однако он не догадывается, что в трейлере помимо товара находится оружие. Между тем агенты ФБР отправляют своего человека следить за перевозкой. Накануне рейса Джек видит страшный сон, но пути назад уже нет…



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