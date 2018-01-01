Wink
Детям
Черный красавец
Актёры и съёмочная группа фильма «Черный красавец»

Актёры и съёмочная группа фильма «Черный красавец»

Режиссёры

Кэролайн Томпсон

Кэролайн Томпсон

Caroline Thompson
Режиссёр

Актёры

Докс Кипин Тайм

Докс Кипин Тайм

Docs Keepin Time
АктёрBlack Beauty (в титрах: Docs Keepin Time - American Quarter Horse)
Алан Камминг

Алан Камминг

Alan Cumming
АктёрBlack Beauty
Шон Бин

Шон Бин

Sean Bean
АктёрFarmer Grey
Дэвид Тьюлис

Дэвид Тьюлис

David Thewlis
АктёрJerry Barker
Джим Картер

Джим Картер

Jim Carter
АктёрJohn Manly
Питер Дэвисон

Питер Дэвисон

Peter Davison
АктёрSquire Gordon
Алан Армстронг

Алан Армстронг

Alun Armstrong
АктёрReuben Smith
Джон МакИнери

Джон МакИнери

John McEnery
АктёрMr. York
Элинор Брон

Элинор Брон

Eleanor Bron
АктрисаLady Wexmire
Питер Кук

Питер Кук

Peter Cook
АктёрLord Wexmire

Сценаристы

Кэролайн Томпсон

Кэролайн Томпсон

Caroline Thompson
Сценарист

Продюсеры

Питер МакГрегор-Скотт

Питер МакГрегор-Скотт

Peter Macgregor-Scott
Продюсер
Роберт Шапиро

Роберт Шапиро

Robert Shapiro
Продюсер

Художники

Кевин Фиппс

Кевин Фиппс

Kevin Phipps
Художник
Лесли Томкинс

Лесли Томкинс

Leslie Tomkins
Художник
Дженни Беван

Дженни Беван

Jenny Beavan
Художница
Эдди Фаули

Эдди Фаули

Eddie Fowlie
Художник

Монтажёры

Клэр Симпсон

Клэр Симпсон

Claire Simpson
Монтажёр

Операторы

Алекс Томсон

Алекс Томсон

Alex Thomson
Оператор

Композиторы

Дэнни Элфман

Дэнни Элфман

Danny Elfman
Композитор