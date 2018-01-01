Wink
Детям
Черный котел
Актёры и съёмочная группа фильма «Черный котел»

Режиссёры

Тед Берман

Ted Berman
Режиссёр
Ричард Рич

Richard Rich
Режиссёр

Актёры

Грант Бардсли

Grant Bardsley
АктёрTaran
Сьюзэн Шеридан

Susan Sheridan
АктрисаEilonwy
Фредди Джонс

Freddie Jones
АктёрDallben
Найджел Хоторн

Nigel Hawthorne
Актёр
Артур Мэлет

Arthur Malet
АктёрKing Eidilleg
Джон Байнер

John Byner
АктёрGurgi / Doli
Линдсэй Рич

Lindsay Rich
АктрисаFairfolk
Брэндон Колл

Brandon Call
АктёрFairfolk
Грегори Левинсон

Gregory Levinson
АктёрFairfolk
Эда Рейсс Мерин

Eda Reiss Merin
АктрисаOrddu

Сценаристы

Ллойд Александр

Lloyd Alexander
Сценарист
Вэнс Джерри

Vance Gerry
Сценарист
Тед Берман

Ted Berman
Сценарист

Продюсеры

Джо Хейл

Joe Hale
Продюсер
Рон Миллер

Ron Miller
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Костричкин

Актёр дубляжа
Анна Штукатурова

Актриса дубляжа
Виктор Петров

Актёр дубляжа
Никита Прозоровский

Актёр дубляжа
Борис Быстров

Актёр дубляжа

Монтажёры

Джеффри Катценберг

Jeffrey Katzenberg
Монтажёр

Композиторы

Элмер Бернстайн

Elmer Bernstein
Композитор