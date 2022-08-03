Черный котел
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Черный котел

Черный котел (фильм, 1985) смотреть онлайн

1985, The Black Cauldron
Мультфильм, Приключения76 мин12+

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О фильме

Таран - мальчик-свинопас, мечтающий стать воином и защитником родного Придейна. Его антагонист — могущественный Рогатый король, вознамерившийся завладеть Чeрным котлом и с помощью заключeнной в нeм силы воскресить армию нежити и покорить мир.

Страна
США
Жанр
Семейный, Мультфильм, Боевик, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
76 мин / 01:16

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Черный котел»