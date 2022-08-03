Черный котел (фильм, 1985) смотреть онлайн
1985, The Black Cauldron
Мультфильм, Приключения76 мин12+
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О фильме
Таран - мальчик-свинопас, мечтающий стать воином и защитником родного Придейна. Его антагонист — могущественный Рогатый король, вознамерившийся завладеть Чeрным котлом и с помощью заключeнной в нeм силы воскресить армию нежити и покорить мир.
СтранаСША
ЖанрСемейный, Мультфильм, Боевик, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время76 мин / 01:16
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ТБРежиссёр
Тед
Берман
- РРРежиссёр
Ричард
Рич
- ГБАктёр
Грант
Бардсли
- СШАктриса
Сьюзэн
Шеридан
- ФДАктёр
Фредди
Джонс
- НХАктёр
Найджел
Хоторн
- АМАктёр
Артур
Мэлет
- ДБАктёр
Джон
Байнер
- ЛРАктриса
Линдсэй
Рич
- БКАктёр
Брэндон
Колл
- ГЛАктёр
Грегори
Левинсон
- ЭРАктриса
Эда
Рейсс Мерин
- ЛАСценарист
Ллойд
Александр
- ВДСценарист
Вэнс
Джерри
- ТБСценарист
Тед
Берман
- ДХПродюсер
Джо
Хейл
- РМПродюсер
Рон
Миллер
- АКАктёр дубляжа
Александр
Костричкин
- АШАктриса дубляжа
Анна
Штукатурова
- ВПАктёр дубляжа
Виктор
Петров
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ББАктёр дубляжа
Борис
Быстров
- Монтажёр
Джеффри
Катценберг
- ЭБКомпозитор
Элмер
Бернстайн