Таран - мальчик-свинопас, мечтающий стать воином и защитником родного Придейна. Его антагонист — могущественный Рогатый король, вознамерившийся завладеть Чeрным котлом и с помощью заключeнной в нeм силы воскресить армию нежити и покорить мир.

