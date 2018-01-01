Черные воды (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Скот Уилер — агент под прикрытием, посвятивший свою жизнь работе на благо государства. Однажды он приходит в себя в совершенно незнакомом месте и узнает от соседа, что находится в засекреченной тюрьме, выбраться из которой просто не реально, поскольку находится она посреди океана. Теперь Ско�ту необходимо найти тех, кто подставил его, а также попытаться выбраться на свободу.



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