Черные воды (фильм, 2018) смотреть онлайн
7.92018, Black Water
Боевики, Драмы100 мин18+
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Сюжет
Скот Уилер — агент под прикрытием, посвятивший свою жизнь работе на благо государства. Однажды он приходит в себя в совершенно незнакомом месте и узнает от соседа, что находится в засекреченной тюрьме, выбраться из которой просто не реально, поскольку находится она посреди океана. Теперь Ско�ту необходимо найти тех, кто подставил его, а также попытаться выбраться на свободу.
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Рейтинг
5.1 КиноПоиск
4.7 IMDb
- ППРежиссёр
Павел
Патрики
- Актёр
Жан-Клод
Ван Дамм
- Актёр
Дольф
Лундгрен
- Актёр
Ал
Сапиенца
- КБАктриса
Кортни
Би Турк
- ДУАктриса
Джасмин
Уолтц
- АВАктёр
Александр
Вайшельбойм
- МШАктёр
Марк
Шерман
- КПАктёр
Катал
Пендред
- КВАктёр
Кристофер
Ван Варенберг
- АОАктёр
Аарон
О’Коннелл
- РССценарист
Ричард
Свитзер
- ДЧПродюсер
Джейсон
Черубини
- РСПродюсер
Ричард
Свитзер
- ЭНХудожница
Эшли
Николь Аллен
- ППОператор
Павел
Патрики