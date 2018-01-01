Черные воды
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Черные воды

Черные воды (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.92018, Black Water
Боевики, Драмы100 мин18+

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Сюжет

Скот Уилер — агент под прикрытием, посвятивший свою жизнь работе на благо государства. Однажды он приходит в себя в совершенно незнакомом месте и узнает от соседа, что находится в засекреченной тюрьме, выбраться из которой просто не реально, поскольку находится она посреди океана. Теперь Скоту необходимо найти тех, кто подставил его, а также попытаться выбраться на свободу.

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Информация

Страна
Канада, США
Качество
SD
Жанры
Боевики, Драмы, Триллеры

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
4.7 IMDb