Черное и синее
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Черное и синее

Черное и синее (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.42019, Black and Blue
Боевики, Драмы103 мин18+

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Сюжет

Молодая сотрудница полиции Нового Орлеана Алисия узнает, что ее напарник находится в сговоре с наркоторговцами. Более того, у полицейской есть видеокомпромат на коллегу. Из-за этого на Алисию объявлена охота. Сможет ли героиня спастись от опасных преследователей?

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Боевики, Криминал, Драмы, Триллеры

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.4 IMDb