Черное и синее (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.42019, Black and Blue
Боевики, Драмы103 мин18+
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Сюжет
Молодая сотрудница полиции Нового Орлеана Алисия узнает, что ее напарник находится в сговоре с наркоторговцами. Более того, у полицейской есть видеокомпромат на коллегу. Из-за этого на Алисию объявлена охота. Сможет ли героиня спастись от опасных преследователей?
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Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ДТРежиссёр
Деон
Тейлор
- Актриса
Наоми
Харрис
- Актёр
Тайриз
Гибсон
- Актёр
Фрэнк
Грилло
- Актёр
Майк
Колтер
- Актёр
Рейд
Скотт
- Актёр
Бо
Напп
- НУАктриса
Нафиса
Уильямс
- КТАктёр
Карсин
Тейлор
- ЛДАктёр
Лаки
Джонсон
- ПЭСценарист
Питер
Э. Даулинг
- РАПродюсер
Роксанна
Авент
- ДДПродюсер
Дэмиен
Дуглас
- ГСПродюсер
Гленн
С. Гейнор
- ДСОператор
Данте
Спинотти
- ДДКомпозитор
Джеф
Дзанелли