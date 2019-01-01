Черное и синее (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Молодая сотрудница полиции Нового Орлеана Алисия узнает, что ее напарник находится в сговоре с наркоторговцами. Более того, у полицейской есть видеокомпромат на коллегу. Из-за этого на Алисию объявлена охота. Сможет ли героиня спастись от опасных преследователей?



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