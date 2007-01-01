Чердак (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Эмма со своей семьeй переезжают в новый дом, но особой радости новоселье не доставляет, напротив, самочувствие родителей и детей начинает резко ухудшаться, появляется депрессия, раздражительность. В довершение всего, поднявшись однажды на чердак, Эмма обнаруживает там... своего двойника.



Чердак смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.