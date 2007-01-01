Чердак (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Эмма со своей семьeй переезжают в новый дом, но особой радости новоселье не доставляет, напротив, самочувствие родителей и детей начинает резко ухудшаться, появляется депрессия, раздражительность. В довершение всего, поднявшись однажды на чердак, Эмма обнаруживает там... своего двойника.
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Информация
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
3.4 IMDb
- МЛРежиссёр
Мэри
Ламберт
- Актриса
Элизабет
Мосс
- КМАктриса
Катрин
Мэри Стюарт
- Актёр
Джон
Сэвэдж
- ТМАктёр
Том
Маллой
- ЛМАктриса
Линн
Мари Стетсон
- Актриса
Александра
Даддарио
- ДЛАктёр
Джейсон
Льюис
- ДДАктёр
Джил
Дибл
- НГАктёр
Ник
Грегори
- Актёр
Томас
Джей Райан
- ТМСценарист
Том
Маллой
- ТМПродюсер
Том
Маллой
- ИРПродюсер
Исен
Роббинс
- АШПродюсер
Айми
Шуф
- ДКОператор
Джеймс
Калланан