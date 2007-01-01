Чердак
Wink
Фильмы
Чердак
6.42007, The Attic
Ужасы, Триллеры78 мин18+

Чердак (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Эмма со своей семьeй переезжают в новый дом, но особой радости новоселье не доставляет, напротив, самочувствие родителей и детей начинает резко ухудшаться, появляется депрессия, раздражительность. В довершение всего, поднявшись однажды на чердак, Эмма обнаруживает там... своего двойника.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы, Триллеры

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
3.4 IMDb