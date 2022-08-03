Челюсти (фильм, 1975) смотреть онлайн

Осторожно, акулы! Пробирающий до мурашек экшэн Стивена Спилберга, получивший три «Оскара».



Курортный городок на острове Эмити славится своими пляжами и привлекает множество туристов. Однако их мирный отдых заканчивается, когда в океане пропадает девушка. Позже становится известно, что она не утонула: полицейские находят истерзанное акулой тело, выброшенное на берег. После еще нескольких нападений мэр отправляет полицейского, океанолога и бывалого рыбака в море на поиски хищника. Они должны во что бы то ни стало найти гигантскую белую акулу, ведь на кону не только судьба троих смельчаков, но и всего острова. Сможет ли троица уничтожить гигантскую акулу и при этом остаться в живых и вернуться домой?



