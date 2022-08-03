Челюсти (фильм, 1975) смотреть онлайн
О фильме
Осторожно, акулы! Пробирающий до мурашек экшэн Стивена Спилберга, получивший три «Оскара».
Курортный городок на острове Эмити славится своими пляжами и привлекает множество туристов. Однако их мирный отдых заканчивается, когда в океане пропадает девушка. Позже становится известно, что она не утонула: полицейские находят истерзанное акулой тело, выброшенное на берег. После еще нескольких нападений мэр отправляет полицейского, океанолога и бывалого рыбака в море на поиски хищника. Они должны во что бы то ни стало найти гигантскую белую акулу, ведь на кону не только судьба троих смельчаков, но и всего острова. Сможет ли троица уничтожить гигантскую акулу и при этом остаться в живых и вернуться домой?
СтранаСША
ЖанрУжасы, Приключения, Триллер
КачествоSD
Время118 мин / 01:58
Рейтинг
- Режиссёр
Стивен
Спилберг
- Актёр
Рой
Шайдер
- РШАктёр
Роберт
Шоу
- Актёр
Ричард
Дрейфусс
- ЛГАктриса
Лоррэйн
Гари
- МХАктёр
Мюррэй
Хэмилтон
- КГАктёр
Карл
Готтлиб
- ДКАктёр
Джефри
Крамер
- СБАктриса
Сьюзэн
Бэклайни
- ДФАктёр
Джонатан
Филли
- ТГАктёр
Тед
Гроссман
- КГСценарист
Карл
Готтлиб
- ПБСценарист
Питер
Бенчли
- ДБПродюсер
Дэвид
Браун
- РДПродюсер
Ричард
Д. Занук
- ДМХудожник
Джон
М. Двайер
- ВФМонтажёр
Верна
Филдс
- ББОператор
Билл
Батлер
- ДУКомпозитор
Джон
Уильямс