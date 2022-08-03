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Человек-слон

Человек-слон (фильм, 1980) смотреть онлайн

1980, The Elephant Man
Драма, Биография118 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Это правдивая и печальная история жизни реально существовавшего в 19 веке человека, Джона Меррика, страдавшего редчайшей болезнью, вызывавшей чудовищные деформации тела.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Драма, Биография
Качество
SD
Время
118 мин / 01:58

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Человек-слон»