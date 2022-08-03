Человек-слон (фильм, 1980) смотреть онлайн
1980, The Elephant Man
Драма, Биография118 мин18+
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О фильме
Это правдивая и печальная история жизни реально существовавшего в 19 веке человека, Джона Меррика, страдавшего редчайшей болезнью, вызывавшей чудовищные деформации тела.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрДрама, Биография
КачествоSD
Время118 мин / 01:58
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
8.2 IMDb
- Режиссёр
Дэвид
Линч
- Актёр
Энтони
Хопкинс
- Актёр
Джон
Хёрт
- ЭБАктриса
Энн
Бэнкрофт
- ДГАктёр
Джон
Гилгуд
- УХАктриса
Уэнди
Хиллер
- ФДАктёр
Фредди
Джонс
- МЭАктёр
Майкл
Элфик
- ХГАктриса
Ханна
Гордон
- ХРАктриса
Хелен
Райан
- ДСАктёр
Джон
Стэндинг
- КДСценарист
Кристофер
Де Вор
- ЭБСценарист
Эрик
Бергрен
- Сценарист
Дэвид
Линч
- Продюсер
Джонатан
Сэнгер
- Продюсер
Мэл
Брукс
- Продюсер
Стюарт
Корнфелд
- РКХудожник
Роберт
Картрайт
- ПНХудожница
Патриша
Норрис
- ЭВМонтажёр
Энн
В. Коутс
- ФФОператор
Фредди
Фрэнсис
- ДМКомпозитор
Джон
Моррис