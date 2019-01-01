Человек будущего
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Человек будущего

Человек будущего (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, The Tomorrow Man
Драмы, Мелодрамы91 мин18+

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Сюжет

Эд и Ронни – двое одиноких пенсионеров. Она жалеет об упущенных возможностях и не видит смысла в дальнейшей жизни. Он одержим приближением Конца Света и повсюду ищет доказательства своих апокалиптических теорий. Судьба сводит эту эксцентричную пару вместе, но финал будет непредсказуем.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.9 IMDb