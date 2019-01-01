Человек будущего (фильм, 2019) смотреть онлайн
2019, The Tomorrow Man
Драмы, Мелодрамы91 мин18+
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Сюжет
Эд и Ронни – двое одиноких пенсионеров. Она жалеет об упущенных возможностях и не видит смысла в дальнейшей жизни. Он одержим приближением Конца Света и повсюду ищет доказательства своих апокалиптических теорий. Судьба сводит эту эксцентричную пару вместе, но финал будет непредсказуем.
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Информация
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
5.9 IMDb
- НЛРежиссёр
Ноубл
Линкольн Джонс
- Актёр
Джон
Литгоу
- Актриса
Блайт
Даннер
- ДСАктёр
Дерек
Сесил
- КААктриса
Кэтрин
Аселтон
- СТАктриса
Софи
Тэтчер
- ИХАктриса
Ив
Харлоу
- УМАктриса
Уэнди
Маккена
- НЛСценарист
Ноубл
Линкольн Джонс
- ЛРПродюсер
Люк
Риветт
- ДШПродюсер
Джеймс
Шеймус
- КХХудожница
Керри
Хеннесси
- ХЦМонтажёр
Хуан
Цзымо
- НЛОператор
Ноубл
Линкольн Джонс