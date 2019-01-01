Человек будущего (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Эд и Ронни – двое одиноких пенсионеров. Она жалеет об упущенных возможностях и не видит смысла в дальнейшей жизни. Он одержим приближением Конца Света и повсюду ищет доказательства своих апокалиптических теорий. Судьба сводит эту эксцентричную пару вместе, но финал будет непредсказуем.



Человек будущего смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.