Человек божий (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Нектарий Эгинский — православный святой со сложной судьбой. Он родился в мусульманской Турции и, переехав в Грецию, не нашел поддержки среди единоверцев, которые видели в нем потенциального врага. Нектарий превра�тился в изгоя, но остался верен своим принципам и Богу, несмотря на гонения. Приз зрительских симпатий Московского международного кинофестиваля 2021 года.



Человек божий смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.