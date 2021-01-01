Человек божий (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Нектарий Эгинский — православный святой со сложной судьбой. Он родился в мусульманской Турции и, переехав в Грецию, не нашел поддержки среди единоверцев, которые видели в нем потенциального врага. Нектарий превра�тился в изгоя, но остался верен своим принципам и Богу, несмотря на гонения. Приз зрительских симпатий Московского международного кинофестиваля 2021 года.
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Информация
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ЕПРежиссёр
Елена
Попович
- АСАктёр
Арис
Серветалис
- Актёр
Александр
Петров
- ТСАктриса
Тония
Сотиропулу
- Актёр
Микки
Рурк
- ЯСАктёр
Яннис
Станкоглу
- МГАктёр
Манос
Гаврас
- МИАктёр
Михалис
Иконому
- КСАктёр
Константин
Симсирис
- КЛАктёр
Кристос
Лулис
- БХАктёр
Бабис
Хоук Константину
- ЕПСценарист
Елена
Попович
- КЛПродюсер
Костас
Ламбропулос
- ЕППродюсер
Елена
Попович
- МЯПродюсер
Мария
Янаки
- Актёр дубляжа
Дмитрий
Певцов
- Актёр дубляжа
Александр
Петров
- АСАктриса дубляжа
Алёна
Созинова
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- ЗПКомпозитор
Збигнев
Прайснер