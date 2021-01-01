Человек божий
Wink
Фильмы
Человек божий
9.32021, Man of God
Драмы104 мин12+

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Человек божий (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Нектарий Эгинский — православный святой со сложной судьбой. Он родился в мусульманской Турции и, переехав в Грецию, не нашел поддержки среди единоверцев, которые видели в нем потенциального врага. Нектарий превратился в изгоя, но остался верен своим принципам и Богу, несмотря на гонения. Приз зрительских симпатий Московского международного кинофестиваля 2021 года.

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Информация

Страна
Греция
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Человек божий»

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