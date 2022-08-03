Талантливый спортивный агент Али Дэвис никак не может продвинуться по карьерной лестнице из-за конкуренции с мужчинами. В результате несчастного случая героиня приобретает удивительную способность читать мужские мысли и начинает использовать ее, чтобы заключить контракт со звездой NBA.

