Чего хотят мужчины (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.32019, What Men Want
Фэнтези, Комедия112 мин18+
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О фильме
Талантливый спортивный агент Али Дэвис никак не может продвинуться по карьерной лестнице из-за конкуренции с мужчинами. В результате несчастного случая героиня приобретает удивительную способность читать мужские мысли и начинает использовать ее, чтобы заключить контракт со звездой NBA.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.4 IMDb
- Режиссёр
Адам
Шенкман
- Актриса
Тараджи
П. Хенсон
- КЛАктриса
Кристен
Ледлоу
- ДБАктёр
Джош
Бренер
- КЛАктёр
Келлан
Латс
- ДДАктёр
Джейсон
Джонс
- ДААктёр
Джастин
Альварес
- КВАктёр
Крис
Витаск
- МГАктёр
Макс
Гринфилд
- ПБАктёр
Пол
Брайан Джонсон
- ББАктёр
Брайан
Босворт
- ПХСценарист
Питер
Хайк
- АГСценарист
Алекс
Грегори
- ТГСценарист
Тина
Гордон Чизм
- ШКПродюсер
Шейла
Кауэн
- Продюсер
Тараджи
П. Хенсон
- ДМПродюсер
Дэвид
МакФэджин
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- АКАктёр дубляжа
Антон
Колесников
- АСАктёр дубляжа
Александр
Скиданов
- АААктёр дубляжа
Александр
Арзин
- ДДОператор
Джим
Дено
- БТКомпозитор
Брайан
Тайлер