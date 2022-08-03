Чего хотят мужчины
Wink
Фильмы
Чего хотят мужчины

Чего хотят мужчины (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.32019, What Men Want
Фэнтези, Комедия112 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Талантливый спортивный агент Али Дэвис никак не может продвинуться по карьерной лестнице из-за конкуренции с мужчинами. В результате несчастного случая героиня приобретает удивительную способность читать мужские мысли и начинает использовать ее, чтобы заключить контракт со звездой NBA.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама, Фэнтези
Качество
SD
Время
112 мин / 01:52

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Чего хотят мужчины»