Бумеранг (фильм, 1992) смотреть онлайн

Фильм «Бумеранг» (1992) — американская романтическая комедия, главную роль в которой исполняет знаменитый комедийный актер Эдди Мерфи. Он стал популярным после роли Акселя Фоули в серии фильмов «Полицейский из Беверли-Хиллз». Теперь и интернет-зрители могут смотреть онлайн фильм «Бумеранг» в хорошем качестве.«Бумеранг» — это история о мужчине, которому женщины никогда не отказывают. Красивый, обаятельный и уверенный в себе сердцеед Маркус Грэм очень любит женщин, он способен с легкостью вскружить голову любой девушке. После того, как под напором его обаяния женщина сдается, ловелас быстро забывает о ней. Маркус работает в отделе маркетинга и там не упускает возможности приударить за очередной симпатичной жертвой своих любовных игр. Так Маркус прикладывает все свои способности донжуана, чтобы охмурить свою начальницу, неприступную Жаклин Бойер (Робин Гивенс). В погоне за женскими юбками он едва не потерял работу и лучшего друга. Сможет ли бабник остановиться? Способен ли неисправимый донжуан влюбиться в одну единственную? Рекомендуем смотреть онлайн романтическую комедию «Бумеранг» в хорошем качестве.

