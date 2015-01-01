Бруклин (фильм, 2015) смотреть онлайн
8.72015, Brooklyn
Драмы, Мелодрамы106 мин18+
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Сюжет
Эйлиш Лесли переезжает из Ирландии в США, где больше перспектив. Поначалу в Нью-Йорке девушку одолевает ностальгия, но постепенно мегаполис становится ей всe более родным. Семейная трагедия заставляет Эйлиш посетить места детства, и эта поездка оказывается настоящим испытанием для героини.
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Информация
СтранаИрландия, Великобритания
КачествоFull HD, SD
ЖанрыДрамы, Мелодрамы
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.5 IMDb
- ДКРежиссёр
Джон
Краули
- СРАктриса
Сирша
Ронан
- ЭКАктёр
Эмори
Коэн
- Актёр
Донал
Глисон
- Актёр
Джим
Бродбент
- Актриса
Джули
Уолтерс
- ББАктриса
Брид
Бреннан
- ДБАктриса
Джейн
Бреннан
- ФГАктриса
Фиона
Глэскотт
- ДПАктриса
Джессика
Паре
- ЭОАктриса
Эйлин
О’Хиггинс
- НХСценарист
Ник
Хорнби
- КТСценарист
Колм
Тойбин
- ФДПродюсер
Финола
Двайер
- АППродюсер
Аманда
Пози
- ПИПродюсер
Пьер
Ивен
- ИБОператор
Ив
Беланже
- МБКомпозитор
Майкл
Брук