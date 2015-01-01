Бруклин
Wink
Фильмы
Бруклин

Бруклин (фильм, 2015) смотреть онлайн

8.72015, Brooklyn
Драмы, Мелодрамы106 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Эйлиш Лесли переезжает из Ирландии в США, где больше перспектив. Поначалу в Нью-Йорке девушку одолевает ностальгия, но постепенно мегаполис становится ей всe более родным. Семейная трагедия заставляет Эйлиш посетить места детства, и эта поездка оказывается настоящим испытанием для героини.

Бруклин смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Ирландия, Великобритания
Качество
Full HD, SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.5 IMDb