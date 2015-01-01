Бруклин (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Эйлиш Лесли переезжает из Ирландии в США, где больше перспектив. Поначалу в Нью-Йорке девушку одолевает ностальгия, но постепенно мегаполис становится ей всe более родным. Семейная трагедия заставляет Эйлиш посетить места детства, и эта поездка оказывается настоящим испытанием для героини.



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