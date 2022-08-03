Бронкская история (фильм, 1993) смотреть онлайн

Криминальная драма «Бронкская история» 1993 года — режиссерский дебют Роберта Де Ниро. Это картина о взрослении, моральном выборе и поиске собственного пути в мире, где добро и зло не всегда можно отличить друг от друга. В ее основу легла автобиографическая пьеса Калоджеро «Чазза» Пальминтери, который сыграл в фильме одну из главных ролей.



Детство Калоджеро проходит в 1960-е годы в Бронксе — районе Нью-Йорка, где царит закон улиц, а реальная власть принадлежит криминальным группировкам. Но мальчик растет в приличной и законопослушной семье — его отец Лоренцо работает водителем автобуса и уверен, что уважение можно заслужить только честным и упорным трудом. Однажды Калоджеро становится свидетелем убийства, после чего знакомится с Сонни — харизматичным мафиози, который неожиданно берет его под свое крыло. Сонни показывает Калоджеро изнанку жизни — место, где власть и деньги добываются быстро, пусть даже для этого придется пролить чью-то кровь. Лоренцо же отчаянно пытается защитить сына от влияния преступного мира, понимая, что один неверный шаг разрушит его будущее.



«Бронкская история» — фильм о том, как трудно остаться собой, когда вокруг слишком много соблазнов. При этом режиссер сознательно избегает морализаторства и показывает, что помимо черного и белого цветов в мире немало полутонов.

