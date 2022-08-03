Братья (фильм, 2009) смотреть онлайн
О фильме
Фильм «Братья» — эмоциональная картина Джима Шеридана о семейных узах, неутихающей боли и о войне, разрушающей жизни людей.
Двое братьев, Сэм и Томми Кэхилл, принадлежат к разным мирам: один — дисциплинированный морской офицер, другой — непредсказуемый бунтарь, который никак не может найти свое место в жизни. Однако известие о гибели Сэма в Афганистане разительно меняет Томми: он заботится о семье пропавшего брата и становится опорой для молодой вдовы и ее дочерей. Но счастье оказывается обманчивым — Сэм возвращается, до неузнавания измененный войной и терзаемый внутренними демонами. И жизнь всех его близких становится кошмаром.
Шеридан превращает кино в исследование посттравматического синдрома и хрупкости человеческих чувств. Убедительности картине придает и потрясающая актерская игра Тоби Магуайра, Джейка Джилленхола и Натали Портман. Смотреть фильм «Братья» — это узнать, что самые страшные шрамы война оставляет не на теле, а в душе.
- Режиссёр
Джим
Шеридан
- Актёр
Тоби
Магуайр
- Актёр
Джейк
Джилленхол
- Актриса
Натали
Портман
- Актёр
Сэм
Шепард
- Актриса
Мэр
Уиннингхэм
- Актриса
Бэйли
Мэдисон
- ТДАктриса
Тейлор
Джир
- ПФАктёр
Патрик
Флюгер
- ККАктёр
Клифтон
Коллинз мл.
- Актриса
Кэри
Маллиган
- ДБСценарист
Дэвид
Бениофф
- СБСценарист
Сюзанна
Бир
- АТСценарист
Андерс
Томас Йенсен
- Продюсер
Майкл
Де Лука
- Продюсер
Райан
Кавана
- ССПродюсер
Сигуржон
Сигватссон
- Продюсер
Мэтт
Батталья
- ВОХудожница
Венди
Озолс-Барнс
- ДКМонтажёр
Джей
Кэссиди
- ФЭОператор
Фредерик
Элмс
- ТНКомпозитор
Томас
Ньюман