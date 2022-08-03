Братья (фильм, 2009) смотреть онлайн

Фильм «Братья» — эмоциональная картина Джима Шеридана о семейных узах, неутихающей боли и о войне, разрушающей жизни людей.



Двое братьев, Сэм и Томми Кэхилл, принадлежат к разным мирам: один — дисциплинированный морской офицер, другой — непредсказуемый бунтарь, который никак не может найти свое место в жизни. Однако известие о гибели Сэма в Афганистане разительно меняет Томми: он заботится о семье пропавшего брата и становится опорой для молодой вдовы и ее дочерей. Но счастье оказывается обманчивым — Сэм возвращается, до неузнавания измененный войной и терзаемый внутренними демонами. И жизнь всех его близких становится кошмаром.



Шеридан превращает кино в исследование посттравматического синдрома и хрупкости человеческих чувств. Убедительности картине придает и потрясающая актерская игра Тоби Магуайра, Джейка Джилленхола и Натали Портман. Смотреть фильм «Братья» — это узнать, что самые страшные шрамы война оставляет не на теле, а в душе.

