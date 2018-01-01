Wink
Бойцовая рыбка
Актёры и съёмочная группа фильма «Бойцовая рыбка»

Режиссёры

Фрэнсис Форд Коппола

Francis Ford Coppola
Режиссёр

Актёры

Мэтт Диллон

Matt Dillon
АктёрRusty James
Микки Рурк

Mickey Rourke
АктёрThe Motorcycle Boy
Дайан Лэйн

Diane Lane
АктрисаPatty
Деннис Хоппер

Dennis Hopper
АктёрFather
Дайана Скаруид

Diana Scarwid
АктрисаCassandra
Винсент Спано

Vincent Spano
АктёрSteve
Николас Кейдж

Nicolas Cage
АктёрSmokey
Крис Пенн

Chris Penn
АктёрB.J. Jackson (в титрах: Christopher Penn)
Лоренс Фишбёрн

Laurence Fishburne
АктёрMidget (в титрах: Larry Fishburne)
Уильям Смит

William Smith
АктёрPatterson the Cop

Сценаристы

Фрэнсис Форд Коппола

Francis Ford Coppola
Сценарист
С.Э. Хинтон

S.E. Hinton
Сценарист

Продюсеры

Даг Клейборн

Doug Claybourne
Продюсер
Фред Рус

Fred Roos
Продюсер
Фрэнсис Форд Коппола

Francis Ford Coppola
Продюсер
Джан-Карло Коппола

Gian-Carlo Coppola
Продюсер

Художники

Марджори Бауэрс

Marjorie Bowers
Художница

Монтажёры

Бэрри Малкин

Barry Malkin
Монтажёр

Операторы

Стивен Х. Бёрум

Stephen H. Burum
Оператор

Композиторы

Стюарт Коупленд

Stewart Copeland
Композитор