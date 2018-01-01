Актёры и съёмочная группа фильма «Бойцовая рыбка»

WinkФильмыБойцовая рыбкаАктёры и съёмочная группа фильма «Бойцовая рыбка»
Актёры
АктёрRusty James
Мэтт ДиллонMatt Dillon
АктёрThe Motorcycle Boy
Микки РуркMickey Rourke
АктрисаPatty
Дайан ЛэйнDiane Lane
АктёрFather
Деннис ХопперDennis Hopper
АктрисаCassandra
Дайана СкаруидDiana Scarwid
АктёрSteve
Винсент СпаноVincent Spano
АктёрSmokey
Николас КейджNicolas Cage
АктёрB.J. Jackson (в титрах: Christopher Penn)
Крис ПеннChris Penn
АктёрMidget (в титрах: Larry Fishburne)
Лоренс ФишбёрнLaurence Fishburne
АктёрPatterson the Cop