Бойцовая рыбка
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Бойцовая рыбка

Бойцовая рыбка (фильм, 1983) смотреть онлайн

9.21983, Rumble Fish
Драма, Мелодрама90 мин18+

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О фильме

Экранизация новеллы американской писательницы С. Э. Хинтон. История, повествующая о двух братьях, которых давным-давно бросила мать, и они живут с отцом-алкоголиком в провинциальном тихом городке.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бойцовая рыбка»