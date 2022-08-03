Бойцовая рыбка (фильм, 1983) смотреть онлайн
9.21983, Rumble Fish
Драма, Мелодрама90 мин18+
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О фильме
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Фрэнсис
Форд Коппола
- МДАктёр
Мэтт
Диллон
- Актёр
Микки
Рурк
- Актриса
Дайан
Лэйн
- Актёр
Деннис
Хоппер
- ДСАктриса
Дайана
Скаруид
- ВСАктёр
Винсент
Спано
- Актёр
Николас
Кейдж
- КПАктёр
Крис
Пенн
- Актёр
Лоренс
Фишбёрн
- УСАктёр
Уильям
Смит
- Сценарист
Фрэнсис
Форд Коппола
- СХСценарист
С.Э.
Хинтон
- ДКПродюсер
Даг
Клейборн
- ФРПродюсер
Фред
Рус
- Продюсер
Фрэнсис
Форд Коппола
- ДКПродюсер
Джан-Карло
Коппола
- МБХудожница
Марджори
Бауэрс
- БММонтажёр
Бэрри
Малкин
- СХОператор
Стивен
Х. Бёрум
- СККомпозитор
Стюарт
Коупленд