Босс-молокосос
Актёры и съёмочная группа фильма «Босс-молокосос»

Актёры и съёмочная группа фильма «Босс-молокосос»

Режиссёры

Том МакГрат

Tom McGrath
Режиссёр

Актёры

Алек Болдуин

Alec Baldwin
АктёрBoss Baby
Майлз Кристофер Бакши

Miles Bakshi
АктёрTim
Тоби Магуайр

Tobey Maguire
АктёрAdult Tim / рассказчик
Стив Бушеми

Steve Buscemi
АктёрFrancis Francis
Джимми Киммел

Jimmy Kimmel
АктёрDad
Лиза Кудроу

Lisa Kudrow
АктрисаMom
Конрад Вернон

Conrad Vernon
АктёрEugene
Джеймс МакГрат

James McGrath
АктёрWizzie / Elvis Impersonator
Дэвид Сорен

David Soren
АктёрJimbo
ВивиЭнн Йи

ViviAnn Yee
АктрисаStaci

Сценаристы

Майкл МакКаллерс

Michael McCullers
Сценарист
Марла Фрэйзи

Marla Frazee
Сценарист

Продюсеры

Ребекка Хантли

Rebecca Huntley
Продюсер
Рэмси Энн Наито

Ramsey Naito
Продюсер
Джед Шлангер

Jed Schlanger
Продюсер

Актёры дубляжа

Фёдор Бондарчук

Актёр дубляжа
Дмитрий Семенов

Актёр дубляжа
Евгений Иванов

Актёр дубляжа
Игорь Мосюк

Актёр дубляжа
Дмитрий Кошмин

Актёр дубляжа

Монтажёры

Джеймс Райан

James Ryan
Монтажёр

Композиторы

Стив Маццаро

Steve Mazzaro
Композитор
Ханс Циммер

Hans Zimmer
Композитор