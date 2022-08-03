Мультфильм Босс молокосос (2017)

Однажды Тим узнает о готовящемся заговоре, целью которого является уничтожение любви. Но одному Тиму не по силам его остановить. Мальчику предстоит объединиться со своим «нелюбимым» братом, чтобы спасти родителей и вернуть порядок на Земле.

