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Детям
Босс-молокосос

Мультфильм Босс молокосос (2017)

2017, The Boss Baby
Мультфильм, Семейный93 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Однажды Тим узнает о готовящемся заговоре, целью которого является уничтожение любви. Но одному Тиму не по силам его остановить. Мальчику предстоит объединиться со своим «нелюбимым» братом, чтобы спасти родителей и вернуть порядок на Земле.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Босс-молокосос»