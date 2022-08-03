Мультфильм Босс молокосос (2017)
2017, The Boss Baby
Мультфильм, Семейный93 мин18+
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О фильме
Однажды Тим узнает о готовящемся заговоре, целью которого является уничтожение любви. Но одному Тиму не по силам его остановить. Мальчику предстоит объединиться со своим «нелюбимым» братом, чтобы спасти родителей и вернуть порядок на Земле.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
КачествоSD
Время93 мин / 01:33
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Том
МакГрат
- Актёр
Алек
Болдуин
- МКАктёр
Майлз
Кристофер Бакши
- Актёр
Тоби
Магуайр
- Актёр
Стив
Бушеми
- ДКАктёр
Джимми
Киммел
- Актриса
Лиза
Кудроу
- Актёр
Конрад
Вернон
- ДМАктёр
Джеймс
МакГрат
- ДСАктёр
Дэвид
Сорен
- ВЙАктриса
ВивиЭнн
Йи
- ММСценарист
Майкл
МакКаллерс
- МФСценарист
Марла
Фрэйзи
- РХПродюсер
Ребекка
Хантли
- РЭПродюсер
Рэмси
Энн Наито
- ДШПродюсер
Джед
Шлангер
- Актёр дубляжа
Фёдор
Бондарчук
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Семенов
- ЕИАктёр дубляжа
Евгений
Иванов
- ИМАктёр дубляжа
Игорь
Мосюк
- ДКАктёр дубляжа
Дмитрий
Кошмин
- ДРМонтажёр
Джеймс
Райан
- СМКомпозитор
Стив
Маццаро
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер