Большой красный пес Клиффорд (фильм, 2021) смотреть онлайн

Американская семейная комедия про большого волшебного пса. Шестиклассница Эмили больше всего на свете боится стать объектом насмешек. Поэтому она выбирает беспроигрышную тактику – не привлекать внимание к своей персоне. Вот только этот подход мешает ей заводить друзей. Однажды родители Эмили уезжают в командировку и оставляют дочь на попечение непутевого дядюшки Кейси. Первым делом девочка и ее усатый нянь наведываются в приют для животных, откуда случайно забирают странного красного щенка. Эмили называет собаку Клиффордом, и с этого дня у нее больше не получится не выделяться. Как дружба с необычным псом изменит жизнь героини, вы узнаете, когда будете смотреть фильм «Большой красный пес Клиффорд» в видеосервисе Wink.

