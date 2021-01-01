Большой красный пес Клиффорд (фильм, 2021) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Американская семейная комедия про большого волшебного пса. Шестиклассница Эмили больше всего на свете боится стать объектом насмешек. Поэтому она выбирает беспроигрышную тактику – не привлекать внимание к своей персоне. Вот только этот подход мешает ей заводить друзей. Однажды родители Эмили уезжают в командировку и оставляют дочь на попечение непутевого дядюшки Кейси. Первым делом девочка и ее усатый нянь наведываются в приют для животных, откуда случайно забирают странного красного щенка. Эмили называет собаку Клиффордом, и с этого дня у нее больше не получится не выделяться. Как дружба с необычным псом изменит жизнь героини, вы узнаете, когда будете смотреть фильм «Большой красный пес Клиффорд» в видеосервисе Wink.
СтранаКанада, США, Великобритания
ЖанрКомедия, Семейный, Кино для детей, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD
Время92 мин / 01:32
- Режиссёр
Уолт
Бекер
- ДУАктёр
Джек
Уайтхолл
- ДКАктриса
Дэрби
Кэмп
- СГАктриса
Сиенна
Гиллори
- ДААктёр
Дэвид
Алан Грир
- ДКАктёр
Джон
Клиз
- РВАктёр
Расселл
Вонг
- АВАктёр
Айзек
Ванг
- Актёр
Тони
Хейл
- ОСАктёр
Оратио
Санс
- Актёр
Пол
Родригес
- БМСценарист
Блэйз
Мэттью Хемингуэй
- ББПродюсер
Брайан
Белл
- Продюсер
Брэдли
Дж. Фишер
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- АСАктриса дубляжа
Алёна
Созинова
- АГАктёр дубляжа
Андрей
Гриневич
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- АБХудожник
Аллен
Баттино
- СЛХудожница
Сьюзэн
Лайолл
- ПЛОператор
Питер
Лайонс Коллистер
- ДДКомпозитор
Джон
Дебни