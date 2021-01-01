Большой красный пес Клиффорд (фильм, 2021) смотреть онлайн

Большой красный пес Клиффорд
8.92021, Clifford the Big Red Dog
Мультфильм, Семейный92 мин6+

О фильме

Американская семейная комедия про большого волшебного пса. Шестиклассница Эмили больше всего на свете боится стать объектом насмешек. Поэтому она выбирает беспроигрышную тактику – не привлекать внимание к своей персоне. Вот только этот подход мешает ей заводить друзей. Однажды родители Эмили уезжают в командировку и оставляют дочь на попечение непутевого дядюшки Кейси. Первым делом девочка и ее усатый нянь наведываются в приют для животных, откуда случайно забирают странного красного щенка. Эмили называет собаку Клиффордом, и с этого дня у нее больше не получится не выделяться. Как дружба с необычным псом изменит жизнь героини, вы узнаете, когда будете смотреть фильм «Большой красный пес Клиффорд» в видеосервисе Wink.

Страна
Канада, США, Великобритания
Жанр
Комедия, Семейный, Кино для детей, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Большой красный пес Клиффорд»