Большой год (фильм, 2011) смотреть онлайн
8.02011, The Big Year
Драмы, Приключения95 мин12+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Традиционные соревнования по фотоохоте на птиц обещают быть особенно жаркими. В ожесточенной схватке сойдутся рекордсмен, не желающий отдавать первенство кому-либо, амбициозный миллионер на пенсии, также не привыкший уступать, и скромный неудачник, мечтающий избавиться от клейма лузера.
Большой год смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Приключения, Драмы
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Дэвид
Фрэнкел
- Актёр
Джек
Блэк
- Актёр
Стив
Мартин
- Актёр
Оуэн
Уилсон
- Актриса
Розамунд
Пайк
- Актриса
ДжоБет
Уильямс
- БДАктёр
Брайан
Деннехи
- Актриса
Дайэнн
Уист
- Актёр
Кевин
Поллак
- ДМАктёр
Джоэл
Макхэйл
- Актриса
Рашида
Джонс
- ХФСценарист
Ховард
Франклин
- МОСценарист
Марк
Обмашик
- Продюсер
Стюарт
Корнфелд
- КФПродюсер
Кэрол
Фенелон
- Продюсер
Кёртис
Хэнсон
- МДХудожник
Майкл
Динер
- ПЛХудожник
Питер
Ландо
- ЛШОператор
Лоуренс
Шер
- ТШКомпозитор
Теодор
Шапиро