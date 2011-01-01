Большой год
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Большой год

Большой год (фильм, 2011) смотреть онлайн

8.02011, The Big Year
Драмы, Приключения95 мин12+

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Сюжет

Традиционные соревнования по фотоохоте на птиц обещают быть особенно жаркими. В ожесточенной схватке сойдутся рекордсмен, не желающий отдавать первенство кому-либо, амбициозный миллионер на пенсии, также не привыкший уступать, и скромный неудачник, мечтающий избавиться от клейма лузера.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Приключения, Драмы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Большой год»

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