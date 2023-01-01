Большое разочарование (фильм, 1983) смотреть онлайн
1983, The Big Chill
Драмы, Комедии100 мин0+
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Сюжет
Жили-были в Южной Каролине восемь друзей детства. Разъехались в разные края и стали профи каждый в своeм деле: журналюга Майкл, вояка Ник, звезда телеэкрана Сэм и влюбленная в него Кэрин, молодые супруги Хэролд и Сара, а также Мег и заводила компании Алекс.
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Рейтинг
6.7 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ЛКРежиссёр
Лоуренс
Кэздан
- Актёр
Том
Беренджер
- Актриса
Гленн
Клоуз
- Актёр
Джефф
Голдблюм
- УХАктёр
Уильям
Хёрт
- ККАктёр
Кевин
Клайн
- МКАктриса
Мэри
Кэй Плэйс
- МТАктриса
�Мег
Тилли
- Актриса
ДжоБет
Уильямс
- ДГАктёр
Дон
Гэллоуэй
- ДГАктёр
Джеймс
Гиллис
- ЛКСценарист
Лоуренс
Кэздан
- ББСценарист
Барбара
Бенедек
- Продюсер
Майкл
Шамберг
- ЛКПродюсер
Лоуренс
Кэздан
- МНПродюсер
Марсия
Насатир
- Продюсер
Барри
М. Осборн
- ЭФХудожница
Эйприл
Ферри
- ДГХудожник
Джордж
Гейнс
- КЛМонтажёр
Кэрол
Литтлтон
- ДБОператор
Джон
Бэйли