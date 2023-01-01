Большое разочарование
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Большое разочарование

Большое разочарование (фильм, 1983) смотреть онлайн

1983, The Big Chill
Драмы, Комедии100 мин0+

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Сюжет

Жили-были в Южной Каролине восемь друзей детства. Разъехались в разные края и стали профи каждый в своeм деле: журналюга Майкл, вояка Ник, звезда телеэкрана Сэм и влюбленная в него Кэрин, молодые супруги Хэролд и Сара, а также Мег и заводила компании Алекс.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Большое разочарование»

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