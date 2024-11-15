Неравнодушный к алкоголю мужчина остается без водительских прав, и теперь должен справиться с пагубной зависимостью. Немецкое драмеди «Больше ни одной» — фильм о том, что начать новую жизнь никогда не поздно.



Во время очередного вечера в баре прораб Марк решает перепарковать свою машину, но его останавливает полиция и забирает права за вождение в нетрезвом виде. Теперь, чтобы вернуть документы, ему нужно пройти медицинско-психологическое освидетельствование, но процедура оказывается далеко не простой формальностью. Марку нужно доказать, что инцидент больше не повторится, и он заключает пари со своим приятелем Надимом — не пить ни капли алкоголя, пока снова не получит права.



Но что делать, если на каждом шагу поджидают искушения, вы узнаете, если будете смотреть фильм «Больше ни одной» онлайн на Wink.

