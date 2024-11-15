Больше ни одной
Wink
Фильмы
Больше ни одной
7.92023, One for the Road
Драма, Комедия110 мин18+

Больше ни одной (фильм, 2023) смотреть онлайн

О фильме

Неравнодушный к алкоголю мужчина остается без водительских прав, и теперь должен справиться с пагубной зависимостью. Немецкое драмеди «Больше ни одной» — фильм о том, что начать новую жизнь никогда не поздно.

Во время очередного вечера в баре прораб Марк решает перепарковать свою машину, но его останавливает полиция и забирает права за вождение в нетрезвом виде. Теперь, чтобы вернуть документы, ему нужно пройти медицинско-психологическое освидетельствование, но процедура оказывается далеко не простой формальностью. Марку нужно доказать, что инцидент больше не повторится, и он заключает пари со своим приятелем Надимом — не пить ни капли алкоголя, пока снова не получит права.

Но что делать, если на каждом шагу поджидают искушения, вы узнаете, если будете смотреть фильм «Больше ни одной» онлайн на Wink.

Страна
Германия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
110 мин / 01:50

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.6 IMDb