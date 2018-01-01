Wink
Больше ни одной
Актёры и съёмочная группа фильма «Больше ни одной»

Актёры

Фредерик Лау

Frederick Lau
АктёрMark
Нора Чирнер

Nora Tschirner
АктрисаHelena
Бурак Йийит

Burak Yigit
АктёрNadim
Фредерике Бехт

Friederike Becht
АктрисаAnja
Годехард Гизе

Godehard Giese
АктёрDr. Blau
Нина Кунцендорф

Nina Kunzendorf
АктрисаLuisa Grüntuch
Хеннинг Пекер

Henning Peker
АктёрFranky Zwei Promille
Ева Вайсенборн

Eva Weißenborn
АктрисаFrauke
Франц Хартвиг

Franz Hartwig
АктёрNachbar
Божидар Кочевски

Bozidar Kocevski
АктёрPolle

Продюсеры

Квирин Берг

Quirin Berg
Продюсер
Макс Видеман

Max Wiedemann
Продюсер

Композиторы

Фолькер Бертельман

Volker Bertelmann
Композитор