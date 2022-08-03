Болливуд: Величайшая история любви (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Bollywood: The Greatest Love Story Ever Told
Документальный74 мин12+
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О фильме
Некоторые говорят, что это единственная культура, которая объединяет жителей Индии. Другие считают, что его влияние крайне негативно и от него следовало бы избавиться. Любовное приключение, которое вот уже 70 лет переживают 2 миллиарда людей. Действительно ли Болливуд повлиял на историю и мораль одной из самых больших и молодых демократических стран мира?
СтранаИндия
ЖанрДокументальный
КачествоSD
Время74 мин / 01:14
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.9 IMDb
- РОРежиссёр
Ракеш
Омпракаш Мехра
- ДЦРежиссёр
Джефф
Цимбалист
- АБАктёр
Амитабх
Баччан
- Актриса
Айшвария
Рай Баччан
- ШКАктёр
Шамми
Капур
- СКАктриса
Сарой
Кхан
- ДААктёр
Дэв
Ананд
- ШКАктёр
Шекхар
Капур
- ДААктёр
Джавед
Ахтар
- МДАктриса
Мадхури
Диксит
- ССАктёр
Сампуран
Сингх Гульзар
- ККАктриса
Катрина
Каиф
- СДСценарист
Сабрина
Дхаван
- РОСценарист
Ракеш
Омпракаш Мехра
- ШКПродюсер
Шекхар
Капур
- РСПродюсер
Ронни
Скриввала
- НРМонтажёр
Нишант
Радхакришнан
- ДЦМонтажёр
Джефф
Цимбалист
- АМОператор
Ашок
Мехта