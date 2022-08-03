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Болливуд: Величайшая история любви

Болливуд: Величайшая история любви (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Bollywood: The Greatest Love Story Ever Told
Документальный74 мин12+

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О фильме

Некоторые говорят, что это единственная культура, которая объединяет жителей Индии. Другие считают, что его влияние крайне негативно и от него следовало бы избавиться. Любовное приключение, которое вот уже 70 лет переживают 2 миллиарда людей. Действительно ли Болливуд повлиял на историю и мораль одной из самых больших и молодых демократических стран мира?

Страна
Индия
Жанр
Документальный
Качество
SD
Время
74 мин / 01:14

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Болливуд: Величайшая история любви»