Некоторые говорят, что это единственная культура, которая объединяет жителей Индии. Другие считают, что его влияние крайне негативно и от него следовало бы избавиться. Любовное приключение, которое вот уже 70 лет переживают 2 миллиарда людей. Действительно ли Болливуд повлиял на историю и мораль одной из самых больших и молодых демократических стран мира?

