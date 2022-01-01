Бобби Моретти. Человек, победивший себя (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Бобби живет с серьезным диагнозом ожирения, но начинает заниматься боксом. Вдохновляющая спортивная драма с Тимом Рилбуто, прошедшим тот же путь удивительной трансформации, что и его герой.
К диагнозу ожирения у Бобби Моретти прибавляется еще один: ему ставят рассеянный склероз позвоночника. Герою кажется, что он окончательно потерял контроль над своим телом и оно стало его врагом. Вдобавок ему приходится бросить работу и переехать к брату. Однако все меняется, когда Бобби заходит в спортивный клуб, где занимаются боксом. Атмосфера, образ жизни боксеров и память о покойном отце, любившем этот вид спорта, мгновенно захватывают героя, так что он даже устраивается на работу в этот клуб. Взамен Бобби просит владелицу начать его тренировать.
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Рейтинг
- РМРежиссёр
Роб
Марголис
- ТРАктёр
Тим
Рилбуто
- ВААктриса
Вивика
А. Фокс
- ТМАктриса
Тэрин
Мэннинг
- КАктёр
Кулио
- МПАктёр
Мэтт
Питерс
- СКАктриса
Сэлли
Кёркленд
- ЛМАктёр
Луис
Мустилльо
- ДХАктёр
Джей
Хайрон
- Актёр
Мэтт
МакКой
- МСАктриса
Минди
Стерлинг
- РМСценарист
Роб
Марголис
- ТРСценарист
Тим
Рилбуто
- РМПродюсер
Роб
Марголис
- ПБПродюсер
Пэт
Баттистини
- ТБПродюсер
Тейлор
Бруски
- СПАктёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- АВАктёр дубляжа
Андрей
Вальц
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- ЛСХудожница
Лиза
Си Эм Ламот
- ТБМонтажёр
Тейлор
Бруски
- ИРКомпозитор
Илан
Рубин