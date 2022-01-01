Бобби Моретти. Человек, победивший себя (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Бобби живет с серьезным диагнозом ожирения, но начинает заниматься боксом. Вдохновляющая спортивная драма с Тимом Рилбуто, прошедшим тот же путь удивительной трансформации, что и его герой.



К диагнозу ожирения у Бобби Моретти прибавляется еще один: ему ставят рассеянный склероз позвоночника. Герою кажется, что он окончательно потерял контроль над своим телом и оно стало его врагом. Вдобавок ему приходится бросить работу и переехать к брату. Однако все меняется, когда Бобби заходит в спортивный клуб, где занимаются боксом. Атмосфера, образ жизни боксеров и память о покойном отце, любившем этот вид спорта, мгновенно захватывают героя, так что он даже устраивается на работу в этот клуб. Взамен Бобби просит владелицу начать его тренировать.



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