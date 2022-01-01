Бобби Моретти. Человек, победивший себя
Wink
Фильмы
Бобби Моретти. Человек, победивший себя
7.22022, Bobcat Moretti
Драма90 мин16+
Страдающий ожирением Бобби начинает заниматься боксом. Вдохновляющая драма о преодолении

Бобби Моретти. Человек, победивший себя (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Бобби живет с серьезным диагнозом ожирения, но начинает заниматься боксом. Вдохновляющая спортивная драма с Тимом Рилбуто, прошедшим тот же путь удивительной трансформации, что и его герой.

К диагнозу ожирения у Бобби Моретти прибавляется еще один: ему ставят рассеянный склероз позвоночника. Герою кажется, что он окончательно потерял контроль над своим телом и оно стало его врагом. Вдобавок ему приходится бросить работу и переехать к брату. Однако все меняется, когда Бобби заходит в спортивный клуб, где занимаются боксом. Атмосфера, образ жизни боксеров и память о покойном отце, любившем этот вид спорта, мгновенно захватывают героя, так что он даже устраивается на работу в этот клуб. Взамен Бобби просит владелицу начать его тренировать.

Что предстоит преодолеть герою, чтобы вернуть достоинство? Фильм про эмпатию к себе и силу воли — смотреть «Бобби Моретти. Человек, победивший себя» можно онлайн на Wink.

Бобби Моретти смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бобби Моретти. Человек, победивший себя»