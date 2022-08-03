Близнецы (фильм, 2003) смотреть онлайн
8.42003, Близнецы
Боевик, Комедия102 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Городское фэнтези о вампирах с участием Джеки Чана. Рив — известный охотник на нечисть, который только недавно потерял одну из своих напарниц в битве с кровопийцами. Теперь в его команде пополнение — девушка Джипси. Она сильно раздражает сестру Рива Хелен, но та вскоре знакомится с принцем вампиров Казафом, который предпочитает умереть от жажды, чем убивать людей. Между ними возникает прекрасное чувство, но тут в Гонконг прибывает могущественный лорд вампиров из Европы. Ему нужна кровь Казафа, чтобы обрести неограниченную мощь. Грядет самая главная битва между людьми и нечистью, за которой можно наблюдать, если смотреть фильм 2003 года «Близнецы» онлайн на Wink в хорошем качестве.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ДЛРежиссёр
Данте
Лам
- ЭЧАктёр
Экин
Чэн
- ДХАктриса
Джози
Хо
- МХАктёр
Мики
Хардт
- ЭЧАктёр
Эдисон
Чен
- ЭВАктёр
Энтони
Вон
- МЧАктриса
Мэнди
Чиан
- ЧТАктёр
Чэпман
То
- Актриса
Чарлин
Чой
- ДЧАктриса
Джиллиан
Чун
- Актёр
Джеки
Чан
- НВСценарист
Нг
Вай-Лунь
- ЧХСценарист
Чань
Хин-Ка
- ЧКПродюсер
Чо
Кин-Мань
- БЛПродюсер
Бей
Логан
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- ВБАктёр дубляжа
Вячеслав
Баранов
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- БЛХудожник
Билл
Лю
- ДДХудожница
Джесси
Дай
- ЧМОператор
Чун
Мань-По
- КЧКомпозитор
Комфорт
Чан