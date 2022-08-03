Близнецы (фильм, 2003) смотреть онлайн

Городское фэнтези о вампирах с участием Джеки Чана. Рив — известный охотник на нечисть, который только недавно потерял одну из своих напарниц в битве с кровопийцами. Теперь в его команде пополнение — девушка Джипси. Она сильно раздражает сестру Рива Хелен, но та вскоре знакомится с принцем вампиров Казафом, который предпочитает умереть от жажды, чем убивать людей. Между ними возникает прекрасное чувство, но тут в Гонконг прибывает могущественный лорд вампиров из Европы. Ему нужна кровь Казафа, чтобы обрести неограниченную мощь. Грядет самая главная битва между людьми и нечистью, за которой можно наблюдать, если смотреть фильм 2003 года «Близнецы» онлайн на Wink в хорошем качестве.

