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Близкие враги

Близкие враги (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Enemies Closer
Боевики81 мин18+

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Сюжет

Двум заклятым врагам, столкнувшимся в лесу на американо-канадской границе, приходится объединиться в борьбе против наркокурьеров, желающих любой ценой вернуть свой потерянный груз.

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Информация

Страна
Великобритания, США
Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Близкие враги»

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