Близкие враги (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Двум заклятым врагам, столкнувшимся в лесу на американо-канадской границе, приходится объединиться в борьбе против наркокурьеров, желающих любой ценой вернуть свой потерянный груз.



Близкие враги смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.