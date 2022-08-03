Благородный венецианец (фильм, 1976) смотреть онлайн бесплатно

Итальянская комедия с Марчелло Мастроянни о бездомном музыканте, остановившемся в шикарном особняке у эксцентричного аристократа. Когда органист Агостино теряет свой дом на колесах, он находит убежище в особняке Луки Марии — маркиза, прославившегося своими увлечениями. В свободное время тот любит кататься на воздушном шаре, играть на виолончели и разводить уникальные тюльпаны, а также постоянно разговаривает с воображаемой женщиной, которую считает своей женой. Агостино и Лука находят общий язык и играют дуэтом произведения Вивальди, но их благополучие оказывается под угрозой, когда за особняком начинает охотиться риэлторская фирма. Она подсылает к маркизу проститутку Надю, притворившуюся той самой несуществующей женой. Удастся ли друзьям сохранить крышу над головой, узнаете из фильма «Благородный венецианец» (1976), если будете смотреть его на Wink онлайн.

