Благородный венецианец (фильм, 1976) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Итальянская комедия с Марчелло Мастроянни о бездомном музыканте, остановившемся в шикарном особняке у эксцентричного аристократа. Когда органист Агостино теряет свой дом на колесах, он находит убежище в особняке Луки Марии — маркиза, прославившегося своими увлечениями. В свободное время тот любит кататься на воздушном шаре, играть на виолончели и разводить уникальные тюльпаны, а также постоянно разговаривает с воображаемой женщиной, которую считает своей женой. Агостино и Лука находят общий язык и играют дуэтом произведения Вивальди, но их благополучие оказывается под угрозой, когда за особняком начинает охотиться риэлторская фирма. Она подсылает к маркизу проститутку Надю, притворившуюся той самой несуществующей женой. Удастся ли друзьям сохранить крышу над головой, узнаете из фильма «Благородный венецианец» (1976), если будете смотреть его на Wink онлайн.
Рейтинг
- Актёр
Марчелло
Мастроянни
- КМАктриса
Клаудия
Мори
- ЛТАктёр
Лино
Тоффоло
- АМАктриса
Анна
Мизерокки
- ФКАктриса
Флора
Карабелла
- ОБАктриса
Ольга
Бизера
- РРАктриса
Ребекка
Редер
- НДАктриса
Никки
Джентиле
- Актёр
Адриано
Челентано
- СБАктёр
Сильвано
Бернабей
- ДКСценарист
Джанфранко
Клеричи
- АПСценарист
Амедео
Пагани
- БАСценарист
Барбара
Альберти
- ДМКомпозитор
Детто
Мариано