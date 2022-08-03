Благородный венецианец
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Благородный венецианец

Благородный венецианец (фильм, 1976) смотреть онлайн бесплатно

7.71976, Culastrisce nobile veneziano
Комедия104 мин18+

О фильме

Итальянская комедия с Марчелло Мастроянни о бездомном музыканте, остановившемся в шикарном особняке у эксцентричного аристократа. Когда органист Агостино теряет свой дом на колесах, он находит убежище в особняке Луки Марии — маркиза, прославившегося своими увлечениями. В свободное время тот любит кататься на воздушном шаре, играть на виолончели и разводить уникальные тюльпаны, а также постоянно разговаривает с воображаемой женщиной, которую считает своей женой. Агостино и Лука находят общий язык и играют дуэтом произведения Вивальди, но их благополучие оказывается под угрозой, когда за особняком начинает охотиться риэлторская фирма. Она подсылает к маркизу проститутку Надю, притворившуюся той самой несуществующей женой. Удастся ли друзьям сохранить крышу над головой, узнаете из фильма «Благородный венецианец» (1976), если будете смотреть его на Wink онлайн.

Страна
Италия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.8 IMDb