Бивень (фильм, 2014) смотреть онлайн

Журналист Уоллес Брайтон исчез. Его друг вместе с девушкой Уоллеса отправляются на поиски. Им помогает полицейский в отставке, который много лет занимается поиском пропавших людей. Троица идет по следу маньяка, даже не представляя себе, что правда, которую им предстоит узнать, настолько ужасна.

