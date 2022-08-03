Бивень (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Tusk
Ужасы, Драма97 мин18+
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О фильме
Журналист Уоллес Брайтон исчез. Его друг вместе с девушкой Уоллеса отправляются на поиски. Им помогает полицейский в отставке, который много лет занимается поиском пропавших людей. Троица идет по следу маньяка, даже не представляя себе, что правда, которую им предстоит узнать, настолько ужасна.
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.4 IMDb
- Режиссёр
Кевин
Смит
- МПАктёр
Майкл
Паркс
- Актёр
Джастин
Лонг
- Актриса
Дженезис
Родригес
- ХДАктёр
Хейли
Джоэл Осмент
- Актёр
Джонни
Депп
- ХМАктёр
Харли
Моренштейн
- РГАктёр
Ральф
Гармен
- Актриса
Дженнифер
Швалбах Смит
- ХКАктриса
Харли
Куинн Смит
- ЛДАктриса
Лили-Роуз
Депп
- Сценарист
Кевин
Смит
- Продюсер
Уильям
Д. Джонсон
- ШМПродюсер
Шеннон
МакИнтош
- НБПродюсер
Натаниель
Болотин
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- ЕБАктёр дубляжа
Евгений
Баженов
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- МЛХудожница
Майя
Либерман
- Монтажёр
Кевин
Смит
- КДКомпозитор
Кристофер
Дрэйк