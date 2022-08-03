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Бивень

Бивень (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Tusk
Ужасы, Драма97 мин18+

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О фильме

Журналист Уоллес Брайтон исчез. Его друг вместе с девушкой Уоллеса отправляются на поиски. Им помогает полицейский в отставке, который много лет занимается поиском пропавших людей. Троица идет по следу маньяка, даже не представляя себе, что правда, которую им предстоит узнать, настолько ужасна.

Страна
США, Канада
Жанр
Комедия, Ужасы, Драма
Качество
SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бивень»