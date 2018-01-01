Wink
Битва у Красной скалы
Актёры и съёмочная группа фильма «Битва у Красной скалы»

Актёры и съёмочная группа фильма «Битва у Красной скалы»

Режиссёры

Джон Ву

John Woo
Режиссёр

Актёры

Тони Люн Чу-Вай

Tony Leung Chiu-Wai
АктёрZhou Yu (в титрах: Tony Leung)
Такеши Канеширо

Takeshi Kaneshiro
АктёрZhuge Liang
Чжан Фэнъи

Zhang Fengyi
АктёрCao Cao
Чан Чэнь

Chang Chen
АктёрSun Quan
Вики Чжао

Vicki Zhao
АктрисаSun Shangxiang
Ху Цзюнь

Hu Jun
АктёрZhao Yun
Линь Чилин

Lin Chiling
АктрисаXiao Qiao
Сидо Накамура

Shido Nakamura
АктёрGan Xing (в титрах: Shidou Nakamura)
Ю Юн

You Yong
АктёрLiu Bei
Хоу Юн

Hou Yong
АктёрLu Su

Сценаристы

Джон Ву

John Woo
Сценарист

Продюсеры

Теренс Чан

Terence Chang
Продюсер
Хань Саньпин

Han Sanping
Продюсер

Актёры дубляжа

Иван Агапов

Актёр дубляжа
Александр Гаврилин

Актёр дубляжа
Владимир Еремин

Актёр дубляжа
Илья Бледный

Актёр дубляжа
Лина Иванова

Актриса дубляжа

Художники

Тим Ип

Tim Yip
Художник

Монтажёры

Роберт А. Ферретти

Robert A. Ferretti
Монтажёр
Энджи Лам

Angie Lam
Монтажёр

Операторы

Люй Юэ

Lü Yue
Оператор
Чжан Ли

Zhang Li
Оператор

Композиторы

Таро Ивасиро

Taro Iwashiro
Композитор