Актёры и съёмочная группа фильма «Битва у Красной скалы»

Режиссёры
Актёры
АктёрZhou Yu (в титрах: Tony Leung)
Тони Люн Чу-ВайTony Leung Chiu-Wai
АктёрZhuge Liang
Такеши КанешироTakeshi Kaneshiro
АктёрCao Cao
Чжан ФэнъиZhang Fengyi
АктёрSun Quan
Чан ЧэньChang Chen
АктрисаSun Shangxiang
Вики ЧжаоVicki Zhao
АктёрZhao Yun
Ху ЦзюньHu Jun
АктрисаXiao Qiao
Линь ЧилинLin Chiling
АктёрGan Xing (в титрах: Shidou Nakamura)
Сидо НакамураShido Nakamura
АктёрLiu Bei
Ю ЮнYou Yong
АктёрLu Su